“Giovani in musica” con il Trio ABeD

Giovedì 20 marzo nell'Aula magna del Polo Bianciardi il quinto appuntamento stagionale del festival di Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

Grosseto: Il festival “Giovani in musica” torna giovedì 20 marzo con il quinto concerto stagionale. L'appuntamento è per giovedì 20 marzo alle ore 17.30 nell'aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto: si esibirà il Trio “AbeD” formato da Beatrice Ceccarelli (violino), Andrea Zanchiello (clarinetto) e Diego Biagi (pianoforte) con un programma che prevede l'esecuzione della “Suite” op. 157b per clarinetto, violino e pianoforte di Milhaud, “Der Hirt dem Felsen” op. 129, D. 965 di Schubert (trascrizione per trio), “Cinque Danze per violino, clarinetto e pianoforte” di Shostakovic (trascrizione per trio) e “L’invitation au chateau” di Poulenc. L'ingresso è gratuito.

Il festival “Giovani in musica” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del Comune di Grosseto e il contributo di Castagneto Banca 1910.

Il Trio AbeD è formato da tre giovanissimi talenti, due grossetani e un venturinese, che hanno in comune la formazione musicale e l'amore per la musica d'insieme: tutti attualmente frequentano il Conservatorio. Due di loro sono stati allievi del Liceo musicale di Grosseto.

Beatrice Ceccarelli ha iniziato gli studi pre-accademici del violino nel 2011 con la maestra Debora Andolina all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto e ha continuato gli studi alle scuole medie con il maestro Claudio Cavalieri e durante il liceo Musicale Polo Bianciardi con il maestro Gabriele Palumbo. Dal 2019 fa parte dell’organico dell’Orchestra giovanile Città di Grosseto “Vivace” e attualmente frequenta il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, al corso di violino della maestra Annamaria Fornasier.

Diego Biagi si è avvicinato al pianoforte nel 2019 e a settembre 2020 ha cominciato a studiare lo strumento anche al Liceo musicale Polo Bianciardi con il maestro Gloria Mazzi. Ha partecipato a numerosi concorsi e a due masterclass con il maestro Sergio De Simone, con il quale studia – da novembre 2023 – al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. Ad aprile 2024 si è esibito nel suo primo recital pianistico nella stagione “Giovani in musica” organizzata da Agimus Grosseto.

Andrea Zanchiello ha iniziato gli studi musicali in pianoforte all’età di sei anni con il maestro Cerofolini e ha proseguito gli studi in clarinetto alla scuola secondaria di primo grado “Galilei” con la guida dei maestri Lanzini e Vai. Nello stesso anno ha intrapreso il percorso pre-accademico alla scuola di musica “Chelli” con la maestra Sara Cima. Ricopre il ruolo di secondo clarinetto nell’Orchestra giovanile “Vivace” di Grosseto. Attualmente studia al Conservatorio “Cherubini” con il maestro Battistelli. Frequenta anche il corso di laurea triennale in Filosofia all’Università degli studi di Firenze.