Giovani Democratici Orbetello: "’Amministrazione comunale dimostra mancanza di efficienza"

Orbetello: “L’amministrazione comunale di Orbetello continua a dimostrare una preoccupante mancanza di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, con risultati che sollevano seri dubbi sull’economicità delle opere realizzate. A confermare questo stato di cose sono gli interventi effettuati nel nostro comune che, a distanza di pochi mesi dalla loro conclusione, evidenziano già segni di degrado e incuria, testimoniando l’assenza di un’adeguata programmazione e controllo”. E’ quanto affermano in una nota i Giovani Democratici Orbetello

“Un esempio emblematico – proseguono - è rappresentato dalla recente ristrutturazione delle porte di ingresso della città, che avrebbero dovuto rappresentare un biglietto da visita decoroso per Orbetello. Purtroppo, la realtà è ben diversa: dopo appena pochi mesi dalla fine dei lavori, possiamo già osservare la comparsa di muschio e segni evidenti di deterioramento, segno che l’intervento è stato eseguito con materiali inadeguati o con scarsa attenzione alla qualità.

Un’altra dimostrazione della pessima gestione amministrativa riguarda la recinzione dei cosiddetti “giardini chiusi”, per la quale sono stati spesi fondi pubblici con l’intento di riqualificare un’area importante per la comunità. Tuttavia, la cancellata principale sta già tornando a mostrare segni di ruggine, esattamente come prima dell’intervento. Questo dimostra non solo la superficialità con cui si affrontano le manutenzioni, ma anche l’assoluta mancanza di una visione strategica per la conservazione del patrimonio pubblico.

Per non parlare della manutenzione della fontanelle di acqua potabile, già oggetto di recenti critiche da parte della popolazione o dell’abbandono dell’opera d’arte “Tulip”donata dall’artista alla nostra amministrazione ma smontata e tristemente dimenticata sulle sponde della laguna. Ci troviamo, dunque, di fronte a una situazione in cui non si fa nulla per migliorare Orbetello e, quando si interviene, lo si fa male, con il serio rischio di incorrere in ipotesi di danno erariale. I cittadini meritano opere pubbliche durature e realizzate secondo criteri di efficienza e sostenibilità economica, non interventi frettolosi e di scarsa qualità che si rivelano solo sprechi di denaro. Come Giovani Democratici di Orbetello chiediamo all’amministrazione maggiore trasparenza e responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche, affinché ogni euro speso sia finalizzato a migliorare realmente la qualità della vita della nostra comunità, anziché alimentare una perenne rincorsa alle emergenze e ai rattoppi”, termina la nota.