Giovani: dalla Wedding planner contadina, agricoltura maremmana sarà sempre più rosa

Due storie di ritorno tra le nuove imprenditrici agricole promosse al corso di Coldiretti l’8 marzo.



Sono oltre 3 mila le imprese rosa in provincia di Grosseto.

Grosseto: I nuovi volti rosa dell’agricoltura maremmana hanno gli occhi, il sorriso e l’entusiasmo di Clarissa Pieraccini, 23 anni, laureata in economica e commercio e pronta per intraprendere la strada da commercialista prima di capire che voleva un’altra vita e Valentina Franci, 45 anni, wedding planner con la valigia sempre in mano decisa a sviluppare la sua professionalità tra i campi di lavanda di Follonica. Il richiamo delle origini e dei ricordi è stato più forte di qualsiasi altra prospettiva che le avrebbe portate lontano da casa. Sono due delle dodici giovani donne “laureate” l’8 marzo al corso per imprenditore agricolo professionale di Coldiretti, abilitazione necessaria per poter dare veramente le ali ai loro progetti. Una giornata speciale celebrata nella sede di via Roccastrada alla presenza del presidente regionale e delegato confederale di Grosseto, Fabrizio Filippi e del direttore provinciale, Milena Sanna. Due storie di ritorno quelle di Clarissa e Valentina che hanno deciso di prendere in mano le redini dei terreni di famiglia e rilanciarli con progetti imprenditoriali ambiziosi, innovativi, sostenibili e connessi. “Di fronte alla prospettiva del 44% di imprenditori pensionabili da qui ai prossimi cinque anni il ricambio generazionale nelle nostre campagne ha subito una accelerazione. – spiega Fabrizio Filippi, Delegato Confederale per Grosseto – Per fortuna l’eredità ed il capitale fondiario delle aziende non va dispersa ma resta all’interno dell’universo famigliare grazie a figli e nipoti, in un caso su quattro diplomati o laureati, che hanno il compito di traghettarle verso nuovi orizzonti, innovativi, multifunzionali, sostenibili e più digitali. La spinta dei giovani è fondamentale per garantire insieme alla continuità aziendale la presenza nelle campagne, nei borghi di montagna e nelle località più marginali. In maremma questa spinta arriva proprio dalle donne”.

Una laurea in economia e commercio conseguita a Ferrara, Clarissa Pieraccini ha deciso di cambiare bruscamente rotta. “Durante il tirocinio, dopo la laurea, ho capito che non era la vita che volevo. Non mi vedevo rinchiusa in un ufficio dalla mattina alla sera. – racconta la giovane imprenditrice – Inizialmente è stata dura accettarlo perché avevo investito tanto tempo e risorse per questo obiettivo: l’amore per la casa dei nonni, dove sono nata e cresciuta, la possibilità di vivere più liberamente e costruire un progetto imprenditoriale tutto mio sono state le spinte decisive. Sogno di trasformare la piccola azienda di famiglia in un’azienda agrituristica moderna, multifunzionale e autosufficiente dal punto di vista alimentare ed energetico. Ho già anche il nome: 1902. Il giorno in cui si sono sposati i miei nonni”. L’azienda di Clarissa si trova a Poggio del Sasso, a Cinigiano. L’incendio devastante di questa estate però non l’ha fortunatamente interessata. “Ci concentreremo sulla produzione di ortaggi, olio ed miele che sono sempre stati i prodotti di autosostentamento della mia famiglia e sul cerealicolo: abbiamo partecipato al piano integrato di filiera della Loacker piantumando 4 ettari di noccioline”.

Valentina Franci, professione wedding planner, un master in marketing turistico alla Bocconi di Milano, è stata catapultata per necessità e senza alcuna esperienza, durante il lockdown, nel 2020, nei terreni di famiglia di Follonica. “I miei genitori, che hanno sempre mandato avanti l’azienda che ha sempre avuto un carattere molto famigliare, erano costretti a restare a casa. Guardavo i tutorial per imparare a potare gli alberi da frutto o seminare le patate. E’ stata durissima all’inizio ed in parte lo è ancora. – racconta Valentina – Ma quell’esperienza mi ha permesso di rinnamorarmi della mia terra e di aprirmi ad una nuova prospettiva. Ora voglio che diventi un’attività economica a tutti gli effetti. Organizzerò delle wedding experience nei campi di lavanda: eventi ed aperitivi con degustazione per matrimoni ed altri momenti conviviali. Voglio unire la professione che amo, la wedding planner, all’agricoltura”. L’azienda di Valentina si trova a Follonica, a 500 metri in linea d’aria dal mare. “Questi terreni sono stati comprati da mio nonne dopo la guerra. Non potevo permettere di disperdere la loro fatica, i sacrifici che hanno fatto. Questa nuova vita mi piace anche se so perfettamente che nessuno mi regalerà nulla. Ma ci credo. Resto nella mia Follonica per fare l’imprenditrice agricola mettendo a frutto le esperienze della mia vita lontano da qui”.

Sono oltre 3 mila, una impresa su tre, le imprese agricole condotte da donna nella nostra provincia. “Le donne che hanno scelto l’agricoltura – spiega Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto – dimostrano capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità. Grazie alle grandi opportunità offerte dall’agricoltura multifunzionale attenta al sociale, all’ambiente e ai cittadini, le donne hanno un ruolo di primo piano in agricoltura, nell’ospitalità turistica determinando il primato nazionale di agriturismi e posti letto, nel sociale garantendo servizi ed attività di supporto alle comunità. Molto spesso sono mamme – conclude il Direttore provinciale – che riescono a conciliare l’attività agricola con la famiglia in contesti non sempre agevoli come quelli montani e marginali dove la loro presenza ha un significato che va ben oltre l’attività economica”.

Ecco tutti i nuovi imprenditori agricoli professionali promossi al corso di Coldiretti: Anastasia Valentina Taddei, Giorgio Richero, Gabriela Toma, Anna Maria Sroka, Helga Florian, Irene Pistolesi, Anjela Iliev, Agnese Barrili, Simone Pistolesi, Valentina Franci, Chiara Pighini, Clarissa Pieraccini, Carolina Antonelli, Zoriana Dozhuk, Natascia Lauto, Anna Maria Gaggioli.