Giovani, dalla web radio al parrucchiere: le imprese cooperative realizzate dagli studenti toscani

Sono state presentate a Firenze nell'evento finale del progetto “Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione, promosso da Confcooperative Toscana e Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di Fondosviluppo

Firenze: La produzione e vendita di saponi bio personalizzati, la creazione di manufatti in legno riciclato, il restauro partendo da materiali poveri, un parrucchiere low cost, una web radio, uno spazio di relax per gli studenti a scuola. Sono alcuni dei progetti realizzati dalle imprese cooperative simulate create dagli alunni delle scuole toscane nell'ambito del progetto “Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione”, promosso da Confcooperative Toscana e laFederazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di Fondosviluppo, presentate oggi nell'evento annuale finale che si è svolto all’Istituto degli Innocenti a Firenze.

A questa edizione hanno partecipato circa 680 studenti toscani, che hanno realizzato le loro imprese cooperative simulate.

Stamani (NDR 16/05/2025) hanno partecipato 200 alunni che hanno presentato 10 progetti. Cinquanta invece i ragazzi del Servizio civile presenti. Gli alunni e i volontari del servizio civile presenti all'evento di oggi hanno votato le idee che ritenevano migliori in base a tre criteri di innovazione, realizzabilità e qualità della presentazione. La votazione è stata simbolica e non competitiva, non sono previsti né una classifica né un vincitore.

Dal 2013 Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, con il sostegno di Fondosviluppo, fondo mutualistico di Confcooperative e poi in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, portano avanti il progetto “Verso Toscana 2030”: l'obiettivo è la promozione e la diffusione della cultura dell’autoimprenditorialità cooperativa ed i suoi valori, dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado con sperimentazioni nei percorsi di istruzione e formazione professionale e negli ITS, grazie ad esperienze in classe di simulazione di imprese cooperative.

Dall’avvio dell’esperienza del servizio civile volontario, nel 2001, Confcooperative Toscana ha coinvolto più di 1.600 giovani.

Alla mattinata, moderata dal giornalista Leonardo Canestrelli, sono intervenuti Alberto Grilli,presidente di Confcooperative Toscana, Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana, Letizia Perini, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Firenze, Gianfranco Donato, vicepresidente della Federazione Toscana BCC e Sara Minotti di Fondosviluppo.

“Attraverso gli interventi nelle scuole e il servizio civile diffondiamo i valori della cooperazione, della solidarietà tra i più giovani, che possono sperimentare in prima persona, insieme, cosa vuol dire partecipare a un'impresa cooperativa e realizzare idee innovative, sostenibili, di utilità per la comunità” afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

“Le Banche di credito cooperativo credono molto nei valori della solidarietà e della mutualità e sono impegnate nella sensibilizzazione dei giovani verso il mondo cooperativo. Per questo come Federazione Toscana Bcc sosteniamo il progetto 'Verso Toscana 2030', che ha il pregio di far conoscere la cooperazione in maniera diretta rendendo i ragazzi protagonisti e valorizzando le loro idee” afferma Gianfranco Donato, vicepresidente Federazione Toscana Bcc.

PROGETTI

4Bio Soap -Istituto Sarrocchi di Siena

La classe IVB indirizzo Chimica dell’Istituto Sarrocchi di Siena partecipa con la neo nata impresa cooperativa 4Bio Soap. La cooperativa ha scelto di impegnarsi per la produzione e vendita di essenze e saponi solidi biologici, personalizzati in base alle richieste del cliente per profumazioni, colore e packaging. I soci lavoratori realizzeranno e confezioneranno i saponi con messaggi personalizzati (motivazionali, poetici, ironici ecc.) proposti dal cliente o scelti dalla produzione in base alle sue caratteristiche. La cooperativa realizzerà anche un e-commerce in cui si potranno pre-ordinare i saponi e le essenze. Il pre-ordine permette di evitare la sovra produzione e migliora la personalizzazione dell’esperienza di acquisto. Ogni prodotto verrà prodotto una volta venduto, quindi solo una volta che il cliente lo avrà scelto. I ragazzi hanno inoltre pensato di destinare gli eventuali utili della cooperativa all’iniziativa “Sarrocchi Solidale” per raccogliere fondi che vengono impiegati per sostenere le spese dei ragazzi che vivono in famiglie con difficoltà economiche.

Timbarto- IEFP “Professione legno ed.2 Qualifica Operatore del Legno”, Pisa

Timbarto è un’impresa cooperativa dedita alla progettazione ed elaborazione di manufatti lignei a partire da materiale integralmente di riciclo in economia sostenibile. È curata dai ragazzi della classe di Iefp “Professione legno ed.2 – Qualifica Operatore del Legno” e si propone attraverso il proprio lavoro di formare e sensibilizzare lavoratori e utenti sul valore dell’artigianalità circolare, sostenibilità ambientale e lavorativa, con un focus particolare sul ruolo lavorativo delle nuove generazioni.

Azimut - IEFP di “Edilizia Sostenibile Ed.2 – Qualifica Operatore Edile”, Pisa

Azimut è l’impresa cooperativa curata dalla classe Iefp di “Edilizia Sostenibile Ed.2 – Qualifica Operatore Edile” di Pisa e si occupa di progettare e realizzare opere murarie e restauro ecosostenibili, il più possibile in armonia con le peculiarità storiche del territorio, cercando di riciclare tutto il materiale possibile e puntando verso il massimo efficientemente energetico. La proposta cooperativa è quella di formare e sensibilizzare nuove generazioni di lavoratori ed utenti riguardo temi di ecologia, lavoro ed inclusività, organizzando piccoli workshop di restauro a partire da materiali poveri o tradizionalmente rilevanti, facendo leva sulle esperienze e sulla forte multietnicità del gruppo.

A360 - Opera 5 “Qualifica Operatore del benessere – Acconciatore”

L’impresa cooperativa simulata A360, specializzata in servizi di parrucchiere e acconciature a basso costo e alta qualità del servizio (scambi sociali tra la cooperativa e il territorio), ha due target principali: persone svantaggiate residenti a Grosseto (sono stati presi contatti diretti con associazioni locali) e giovani tra i 14 e 20 anni a basso reddito.

Forti4Future- Ist. Forti Monsummano Terme

Forti4Future della IIIB AFM (Amministrazione Finanza e Marketing), dell Istituto Forti di MonusmmanoTerme organizza in forma cooperativa le seguenti attività:

Orientamento scolastico/formativo per gli studenti del biennio, per la scelta dell’indirizzo del triennio; per gli studenti al quinto anno, per la scelta del proseguimento post diploma

Orientamento lavorativo in uscita agli studenti che post diploma non proseguono gli studi

Formazione digitale (utilizzo di canva, fogli di calcolo, documenti per la scrittura, IA, social media, posta elettronica e rischi del web)

Informazioni su sicurezza e primo soccorso.

Radio Onde Forti - ICS del gruppo Web Radio del Forti di Monsummano

L'impresa cooperativa simulata organizza la creazione e registrazione di podcast e playlist tramite differenti rubriche, interviste a studenti, professori e personale Ata, interviste e pillole di conoscenza su discipline sportive, interviste a professori della scuola, incontri didattici su tematiche sociali, storiche, attuali, l'almanacco del giorno presente, una playlist musicali a tema

La nostra voce- Istituto Russell Newton di Scandicci

La nostra voce, della classe 3V del Liceo Economico e Sociale si occupa di informazione attraverso la produzione di un giornalino scolastico. Le notizie raccolte e pubblicate spaziano tra varie tematiche, dando informazioni inerenti la tradizione culinaria, la struttura educativa, la cronaca, l’attualità. Vengono operate comparazioni tra la realtà francese e quella spagnola (le lingue studiate in classe).

Arcadia -Liceo Classico Machiavelli di Lucca

Arcadia è un percorso “storico” costituito per la prima volta nel 2016 come Associazione cooperativa scolastica e divenuto poi Impresa cooperativa simulata, che si tramanda tra le classi e gli alunni del liceo. La Cooperativa è nata per promuovere i beni culturali presenti nell'istituto, in particolare per l’apertura, la valorizzazione e la promozione del Gabinetto di Storia Naturale presente all'interno della sede del liceo.

Rosmini Progress - Istituto Rosmini di Grosseto

Rosmini Progress è costituita dagli studenti della classe 1N con l’intento di promuovere il benessere, la felicità e il relax degli studenti del proprio Istituto, progettando spazi di incontro e condivisione per leggere, rilassarsi, ascoltare musica, giocare, sfidarsi e divertirsi.

Universi Diversi. Insieme Siamo un grande gruppo- Istituto Comprensivo del Galleno di Fucecchio

Universi Diversi – Insieme Siamo un grande gruppo è un percorso che coinvolge tutte le 5 classi della scuola primaria in una impresa cooperativa grazie alla quale divulgare i valori della cooperazione, della collaborazione tra coetanei, del rispetto e del lavoro di squadra. Attraverso questa esperienza, i bambini hanno imparato a condividere idee, ascoltarsi a vicenda e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, sviluppando così amicizia, fiducia e senso di responsabilità e coltivando le buone relazioni in tutta la scuola.