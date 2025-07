Giovani, affettività e digitale: è emergenza educativa

Il Coordinamento Docenti Diritti Umani, dopo la ricerca Eumetra, lancia l'allarme sul vuoto formativo e propone un'alleanza per introdurre l'Educazione Relazionale Integrata nelle scuole.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in qualità di organismo impegnato nella promozione della cultura dei diritti, dell’inclusione e della legalità, sottolinea con fermezza che i risultati resi noti oggi dalla ricerca Eumetra per Telefono Donna Italia delineano una situazione che non può essere trascurata dalle istituzioni scolastiche, culturali e politiche del nostro Paese. L’affidamento crescente, da parte delle nuove generazioni, a contenuti digitali privi di mediazione formativa per orientarsi su tematiche fondamentali quali relazioni affettive, sessualità, identità di genere e dinamiche relazionali – con un primo contatto spesso rappresentato dalla pornografia – rappresenta un chiaro segnale di disorientamento educativo e di progressiva solitudine culturale. Il fatto che la scuola e la famiglia vengano percepite dai giovani come marginali rispetto alla costruzione dell’identità affettiva è sintomatico di un vuoto educativo che rischia di compromettere in modo strutturale i processi di crescita individuale e relazionale.

Le differenze emerse tra ragazzi e ragazze nella percezione della violenza di genere, nella fruizione dei contenuti digitali e nell’approccio ai linguaggi musicali, segnalano non solo una frammentazione culturale, ma una vera e propria crisi del linguaggio educativo. Tali divergenze evidenziano, dal punto di vista psicologico, la difficoltà dei giovani nel dare senso ai propri vissuti e relazioni in un contesto dominato da stimoli rapidi, immagini polarizzate e narrazioni spesso prive di profondità. L’assenza di strumenti critici adeguati produce il rischio di interiorizzare modelli basati sul dominio, sulla prevaricazione o sulla deresponsabilizzazione emotiva. Come dimostrano le evidenze cliniche e sociali, il disallineamento tra lo sviluppo cognitivo e la maturazione affettiva può determinare l’insorgenza di comportamenti problematici, fino a sfociare in forme di disagio relazionale o violenza simbolica e fisica.

In questo quadro, il ruolo del docente assume una centralità imprescindibile. Il CNDDU ritiene che l’insegnante non possa più essere inteso unicamente come trasmettitore di contenuti disciplinari, ma vada riconosciuto come figura educativa capace di guidare, ascoltare, interpretare e offrire chiavi di lettura per comprendere la complessità delle relazioni umane. È urgente rafforzare la formazione iniziale e continua dei docenti in ambiti quali l’educazione affettiva, la cittadinanza digitale, la comunicazione non violenta e la prevenzione della violenza di genere. L’educazione ai diritti umani, se integrata in modo strutturale nei percorsi curricolari, può rappresentare lo strumento più efficace per promuovere una cultura basata sul rispetto, sull’empatia e sulla parità.

Alla luce di tali evidenze, il CNDDU propone l’introduzione nei curricoli scolastici di un percorso continuativo di Educazione Relazionale Integrata, dalla scuola secondaria di primo grado fino alla conclusione del ciclo superiore, con moduli specifici dedicati all’affettività, alla sessualità consapevole, ai linguaggi digitali e all’educazione alla parità. Ritiene inoltre fondamentale l’attivazione di sportelli scolastici di ascolto e orientamento relazionale, l’istituzione di un Osservatorio Nazionale permanente sul rapporto tra giovani e cultura digitale, e la promozione di alleanze educative territoriali tra scuola, famiglia, enti locali, terzo settore e università. Solo attraverso un’azione sistemica, condivisa e continuativa sarà possibile offrire ai giovani strumenti reali per costruire la propria identità, orientarsi nei propri sentimenti, riconoscere i confini del rispetto e sviluppare competenze relazionali fondate sulla dignità reciproca.

Le scuole italiane rappresentano, oggi più che mai, il primo presidio culturale e sociale per contrastare ogni forma di discriminazione, stereotipo e violenza. La sfida che ci troviamo ad affrontare non è marginale né settoriale, ma riguarda la qualità stessa della nostra democrazia e la possibilità di costruire relazioni umane fondate sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sulla giustizia. Per questo il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rinnova con convinzione la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni, affinché si possa dare piena attuazione a un progetto educativo che risponda con profondità e coraggio alle fragilità del nostro tempo.

prof. Romano Pesavento (foto cover) - Presidente CNDDU