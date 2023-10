Giovane uomo cade da monopattino nella notte. E' grave

Follonica: Attorno elle ore una di stanotte nella citta di Follonica un giovane uomo di 31 anni è caduto, per cause in corso d'accertamento, dal proprio monopattino. Subito intervenuti sanitari e mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sudest che vista la situazione del paziente è stato deciso il trasferimento in codice 3 al pronto soccorso di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, automedica e croce rossa di Follonica.