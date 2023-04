Giovane muore nello schianto con il motorino

Monte Argentario: Un ragazzo è morto e uno è rimasto ferito a seguito dell'incidente avvenuto in mattinata, alle 4:40 sulla SP tra Terrarossa e Porto Ercole.

I due ragazzi, poco più che ventenni, erano in motorino. Ancora da capire la dinamica dell'incidente. A seguito della caduta uno dei due ha riportato ferite ed è stato trasferito all'ospedale di Orbetello. Per l'altro gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto automedica e ambulanza BLSD della CRI di Orbetello, Pegaso 2 e Carabinieri per i rilievi del caso.