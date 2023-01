Giorno Memoria, Rossi (FDI): “Olocausto, facciamo in modo che non accada mai più"

Grosseto: “Lo Stato italiano riconosce nel giorno del 27 gennaio di ogni anno il “Giorno della Memoria”. Una data importante per riflettere tutti sulle orribilità dell’Olocausto e dello sterminio del popolo ebraico e non solo. Prigionia, morte, persecuzioni, deportazioni, da qualunque parte si guardino non debbono più accadere.

In questo giorno è importante ricordare, come ha detto anche la nostra leader Giorgia Meloni: “A quali orrori può portare la fede cieca e incondizionata in una ideologia. La stessa che ritroviamo oggi nei terroristi islamici. Il vero antidoto a queste derive è da sempre la ragione e la libertà. Difendiamole come il nostro bene più importante”, conclude il Deputato e coordinatore regionale di Fratelli Toscana, On.le Fabrizio Rossi.







