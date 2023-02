Giorno del Ricordo: seduta solenne a palazzo del Pegaso

Venerdì 10 febbraio alle 11, nell’aula consiliare. Intervengono il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Marco Casucci, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e lo storico Gianni Oliva



Firenze: Seduta solenne a palazzo del Pegaso per celebrare il Giorno del Ricordo. L’evento si tiene venerdì 10 febbraio alle 11 nell’aula consiliare (via Cavour 2) per non dimenticare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.



Il Giorno del Ricordo è stato Istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

Alla seduta intervengono il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Marco Casucci, il presidente della Regione Eugenio Giani, lo storico Gianni Oliva. L'evento viene trasmesso anche per via telematica e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito istituzionale www.consiglio.regione.toscana.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube del Consiglio.