Giornata Perfetta per l'Under 13 Giorgio Peri: Titolo Conquistato!

Ieri, primo maggio, l'under 13 Giorgio Peri Grosseto ha partecipato e vinto al Torneo Regionale "Coppa Baia del Marinaio". Grosseto: L'Under 13 Giorgio Peri vince e convince! Con un percorso perfetto, senza perdere neanche un set, ieri alle 18 le ragazze di Coach Alberti hanno sconfitto in finale le padrone di casa del Volley Cecina per 2-0. Coach Alberti ha esclamato a fine Torneo: "Nello sport raramente si manifestano giornate perfette, e oggi è stato uno di quei momenti! Le mie ragazze sono entrate in campo determinate e concentrate fin dal primo pallone. Nessuna sbavatura, precise, grintose e tecnicamente solide! Sicuramente un Torneo che fa bene allo spirito; non posso che essere estremamente fiera di tutte loro. Avanti così!" La società ringrazie di cuore i genitori che hanno tifato e sostenuto le ragazze e hanno effettuato tutte le dirette online su YouTube. Visualizza la galleria Seguici



