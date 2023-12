Giornata nazionale persone scomparse: Castiglione della Pescaia si illumina di color verde speranza

Castiglione della Pescaia: Il fenomeno delle persone scomparse è un fenomeno sociale esteso ma poco conosciuto, e in questo periodo di festività dove la fratellanza e la solidarietà sono maggiormente rappresentate, in tante famiglie si fanno più vivi i sentimenti di dolore, di incomprensione e di solitudine. In tutta Italia le denunce attive di persone scomparse sono quasi 90mila.



L’Associazione Penelope Italia anche quest’anno ha chiesto alle Istituzioni, Prefetture, Comuni, Regioni di illuminare di color verde speranza monumenti rappresentativi per celebrare martedì 12 dicembre la Giornata Nazionale dedicata alle Persone Scomparse. Perché come sostiene l'Associazione "lo scomparso non è un fantasma, non è un mistero, non è un interrogativo. Tutti noi potremmo essere una persona scomparsa”.

«Abbiamo accolto con grande interesse - afferma il sindaco Elena Nappi - l’iniziativa proposta dall’associazione Penelope che per la prima volta ci vede coinvolti come amministrazione in questo importante segnale di vicinanza alle famiglie di tutti coloro che vivono tale dolorosa situazione. Un piccolo gesto, simbolico, ma molto significativo, ecco perché abbiamo deciso di accendere con una luce verde il nostro Monumento ai Caduti, sul Corso della Libertà, un monumento ed un luogo molto rappresentativo del messaggio richiesto».

L'Associazione Penelope nasce nel 2002 a Potenza per iniziativa di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa nel 1993 all'età di 16 anni, il cui corpo è stato ritrovato il 17 marzo 2010. Amici e familiari delle persone scomparse che INSIEME tessono e ritessono le loro storie alla ricerca di una verità.