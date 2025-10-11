Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down 2025 - “Se puoi pensarlo, puoi farlo”

Nasce Up-With-Down, la prima piattaforma che trasforma le idee delle persone con sindrome di Down in progetti imprenditoriali e opportunità di lavoro

Grosseto: Il 12 ottobre 2025, in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con la Sindrome di Down, l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) lancia Up-With-Down, la prima piattaforma digitale dedicata agli aspiranti imprenditori con sindrome di Down.

Uno spazio innovativo in cui creatività, inclusione e partecipazione si incontrano, dando vita a idee capaci di diventare progetti concreti e posti di lavoro.

“Con Up-With-Down – spiega il presidente nazionale AIPD, Gianfranco Salbini – l’inclusione fa un salto in avanti: le persone con sindrome di Down non solo possono lavorare, ma possono dare lavoro.”

Il progetto prende ispirazione da Collette Divitto, imprenditrice americana con sindrome di Down e fondatrice di Collettey’s Cookies, la cui storia dimostra che l’imprenditorialità può essere una via reale verso l’autonomia, la realizzazione personale e il cambiamento sociale.

Attraverso Up-With-Down, AIPD intende promuovere anche in Italia una nuova cultura dell’inclusione, che riconosca il valore e la capacità imprenditoriale delle persone con sindrome di Down.

La piattaforma, accessibile da ottobre su www.upwithdown.it , si svilupperà in tre fasi:

Coming soon page (dal 10 ottobre) – per scoprire il progetto e lasciare i propri contatti.

Landing page (da novembre 2025) – per inviare le idee imprenditoriali.

Piattaforma ufficiale (dal 1° maggio 2026) – dove le proposte saranno visibili e potranno ricevere sostegno da aziende e cittadini.

“Il nostro motto è da sempre Se puoi pensarlo, allora lo puoi fare – conclude Salbini –. Oggi lo diciamo con più forza, invitando le persone con sindrome di Down a mettere le ali alle proprie idee. Noi saremo al loro fianco, insieme a chi crede in un futuro più inclusivo.”

L’iniziativa di Grosseto

In occasione della Giornata Nazionale, AIPD Grosseto invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione in Piazza Dante, domenica 12 ottobre dalle 10 alle 18.

Una giornata di musica, animazione e sensibilizzazione, durante la quale sarà possibile scoprire le ormai celebri “Pillole di energia alternativa”, i cioccolatini solidali di AIPD, simbolo di un’energia che nasce dall’inclusione e dalla consapevolezza.

L’evento rientra nel progetto “Che classe: un percorso di sensibilizzazione sulla sindrome di Down nelle scuole della provincia di Grosseto”, che mira a promuovere una cultura dell’accoglienza, del rispetto e della valorizzazione delle diversità, partendo dai più giovani.

Un appuntamento per ricordare che inclusione significa crescita per tutti — perché quando si dà spazio ai sogni e alle capacità di ciascuno, il mondo diventa davvero un posto migliore.



