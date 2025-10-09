Giornata nazionale delle famiglie al museo, orari e novità del Maam

Grosseto: Il Comune di Grosseto informa che domenica 12 ottobre, in occasione di Famu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, il Maam sarà aperto con orario 10-13/16-19 e ingresso gratuito. Alle 16:30 si terrà inoltre un laboratorio didattico dedicato alla scoperta degli Etruschi rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai recapiti del museo: accoglienzamaam@gmail.com oppure 0564.488752.



