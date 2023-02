Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, Grosseto la prima città ad aderire

Grosseto: La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati sarà il prossimo 21 Marzo, ma i Comuni potranno scegliere di festeggiarla dal 18 al 31 dello stesso mese. Alle prime due edizioni hanno partecipato 111 Comuni nel 2021 e 131 nel 2022, accogliendo nelle comunità 9.438 bambini il primo anno e 8.954 il secondo. A commentare questi dati Donata Dileo, consigliere di Cor et Amor (che coordina l’attuazione del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza) e psicologa esperta dell’età neonatale: “da questi numeri emerge un significativo calo demografico. Questa giornata ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire”.



Sarà la Città di Novara, riconosciuta dall’Associazione Cor et Amor Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza per il 2023, a inaugurare la 3° Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati, rivolta a tutti i Comuni Italiani che vorranno accogliere istituzionalmente i bambini nati nel 2022 nella propria comunità. A fare gli onori di casa Giulia Negri, assessore alla gentilezza locale: "sarà una giornata di festa per l’intera città, accoglieremo ben 722 bambini insieme alle loro famiglie. Come capitale di Costruiamo Gentilezza, Novara è orgogliosa del ruolo che ricopre nel valorizzare il ruolo dei bambini e delle loro famiglie all’interno della comunità. Ringrazio sin d’ora tutti i Comuni che parteciperanno".





I Comuni partecipanti saranno accomunati da un simbolo rappresentativo della giornata, la chiave della gentilezza della città e da un cerimoniale condiviso scritto con un linguaggio child friendly, inoltre ogni amministrazione comunale potrà decidere autonomamente di attuare ulteriori pratiche gentili rivolte ai bambini e alla comunità. Il primo Comune ad aderire (c’é tempo sino al 16 Marzo per farlo) alla Giornata è stato Grosseto, l’assessore alla gentilezza locale Angela Amante, che accoglierà 439 bambini nati lo scorso anno, motiva tale decisione: "Accogliere i nuovi nati nella comunità é un modo gentile per offrire ai bambini e alle loro famiglie e simbolicamente a tutta la comunità un messaggio di vicinanza e di sostegno".