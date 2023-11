Ambiente Giornata nazionale degli alberi 2023, al via un progetto ad hoc 21 novembre 2023

21 novembre 2023 61

61 Stampa

Redazione

Grosseto: Un progetto per sensibilizzare rispetto alle tematiche ambientali: coinvolgerà città e frazioni del capoluogo. Lo ha deciso l'assessorato all'Ambiente del Comune di Grosseto guidato da Erika Vanelli. L'occasione per lanciare l'idea e realizzare la messa simbolica in posa del primo arbusto è la Giornata nazionale degli alberi, evento che in Italia si celebra il 21 novembre di ogni anno. Stamani, al parco di via Giotto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore Vanelli hanno messo a terra il primo di una serie di alberi. Poi, a partire da dicembre e fino a marzo 2024, saranno organizzati, presso le scuole o nei luoghi concordati con gli attori stessi delle frazioni, degli incontri di informazione, sensibilizzazione e approfondimento sulle buone prassi ambientali e sul ruolo fondamentale degli alberi e della cura dell’ambiente. “Al termine di ciascun incontro – spiegano sindaco e assessore -, insieme ai bambini e ai cittadini, pianteremo nel loro parco pubblico un albero o delle essenze arboree, affidando ai giovani la preziosa cura del bene donato: vogliamo infatti offrire la massima partecipazione a apertura affinché il nostro progetto sia il progetto di tutti. L'ambiente è il bene più prezioso che possediamo ed è importante che ognuno di noi acquisisca questa consapevolezza”. All'iniziativa al parco di via Giotto hanno preso parte anche i consiglieri comunali Rita Bernardini, Valerio Pizzuti e Amedeo Gabbrielli, che hanno contribuito proponendo la pianta: un leccio. "Siamo convinti – concludono Vivarelli Colonna e Vanelli - che tanti cittadini vorranno aderire, così come hanno scelto di fare i tre consiglieri comunali. Il progetto è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la natura".

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Giornata nazionale degli alberi 2023, al via un progetto ad hoc Giornata nazionale degli alberi 2023, al via un progetto ad hoc 2023-11-21T17:45:00+01:00 299 it Giornata nazionale degli alberi 2023, al via un progetto ad hoc PT1M /media/images/Albero-nov-2023.jpg /media/images/Albero-nov-2023.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 21 Nov 2023 17:45:00 GMT