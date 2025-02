Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo: le iniziative della III Commissione consiliare

Presente questa mattina anche l'onorevole e assessore Fabrizio Rossi, in qualità di membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Grosseto: In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, l’Amministrazione comunale di Grosseto, attraverso l'operato della III Commissione consiliare e della sua presidente Simonetta Baccetti, ha messo in atto due iniziative importanti di contrasto al fenomeno.

Questa mattina, nella stanza del primo cittadino, è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto e il Polo Bianciardi, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.





Il protocollo segue i risultati positivi dei progetti promossi dalla Rete BullOut delle scuole della provincia di Grosseto, di cui l’IIS Polo Bianciardi è capofila. Nel corso del 2022 e del 2023, queste iniziative hanno messo in evidenza l’efficacia di un costante scambio di esperienze tra le scuole e con gli enti locali, creando una rete solida e collaborativa per affrontare queste problematiche.

“Con il protocollo intendiamo potenziare la collaborazione tra le scuole e le istituzioni locali, per offrire agli studenti maggiori opportunità di crescita, formazione e sensibilizzazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il dirigente del Polo Bianciardi Marco D’Acquino -. Un ringraziamento speciale va alle professoresse Irene Nappi ed Elena Berretti per il loro impegno come responsabili del progetto ‘BullOut: ti aiuto io!’, e alla presidente della III Commissione del Comune, Simonetta Baccetti, per la sua preziosa collaborazione”.

Non solo. La III Commissione consiliare ha inoltre elaborato una proposta volta a contrastare la diffamazione a mezzo stampa e social network. L’obiettivo è quello di avanzare una richiesta nelle sedi parlamentari affinché venga rafforzata la tutela degli utenti, in particolare dei minori, attraverso un sistema di verifica dell’identità digitale per l’accesso ai social.

Al progetto hanno preso parte anche il commissario Capo della Polizia postale di Firenze, dott. Giulio Cianfarini, e l’ispettore della Polizia postale di Grosseto, dott. Diego Aiello, il cui contributo è stato fondamentale per approfondire le criticità legate all’anonimato online e alle conseguenze che ne derivano.

La proposta elaborata prevede l’integrazione del sistema di identità digitale Spid per la registrazione e l’accesso ai social network, in modo da impedire iscrizioni con nomi falsi e ridurre il rischio di furti d’identità.

“Rimuovendo l’anonimato, vogliamo disincentivare comportamenti scorretti e garantire una maggiore sicurezza online - spiega Simonetta Baccetti -. Il nostro lavoro non mira a limitare la libertà individuale, ma a tutelare tutti gli utenti, in particolare i più giovani, che sempre più spesso si trovano vittime di attacchi anonimi, diffamazione e truffe online. Crediamo che la verifica dell’identità possa rappresentare un deterrente efficace contro questi fenomeni”.

L’iniziativa, nata da un emendamento presentato dai consiglieri Baccetti, Lauretano e Baldi, si pone come uno strumento di prevenzione, volto a rendere l’ambiente digitale più sicuro e responsabile.

“Il lavoro svolto dalla III Commissione rappresenta un contributo concreto su un tema complesso come il cyberbullismo - dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. L’uso distorto dei social network è un problema che richiede soluzioni efficaci, e questa proposta va nella direzione giusta per una maggiore tutela dei cittadini”.

Presente questa mattina anche l'onorevole e assessore Fabrizio Rossi, in qualità di membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.