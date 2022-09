Giornata Mondiale sui tumori ginecologici: Open Day dedicato alla prevenzione

Grosseto: Un convegno aperto al pubblico con la partecipazione di medici e specialisti, visite ginecologiche gratuite e uno stand informativo. Sono queste le iniziative organizzate dalla Asl Toscana sud est all’ospedale Misericordia di Grosseto lunedì 26 settembre nell’ambito delle iniziative della Giornata Mondiale dedicata ai tumori ginecologici, il "World Go Day", promossa da ENGAGe- il network europeo delle Associazioni Pazienti di tumori ginecologici. La Giornata si celebra il 20 settembre giunta alla quarta edizione, ma eventi sono organizzati anche in altre date come a Grosseto.

I tumori ginecologici diagnosticati in Italia sono oltre 17mila l’anno e la giornata ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e attirare l’attenzione sui fattori di rischio, sui sintomi, sulle possibilità di diagnosi precoce e sulle strategie di prevenzione dei 5 tumori ginecologici: tumore della cervice, dell’ovaio, dell’utero, della vagina e della vulva, che complessivamente ogni anno colpiscono nel mondo 1 milione e 300mila donne (44% cervice, 23% ovaio, 29% endometrio e circa 5% vulva e vagina) e dei quali soffrono quasi 4 milioni di donne. Per parlare di tutti questi argomenti lunedì 26 settembre dalle ore 10 alle ore 12 presso l’Aula 4 della nuova ala dell’ospedale Misericordia di Grosseto, si svolgerà un convegno scientifico-divulgativo aperto alla popolazione, per sensibilizzare ed informare sull’importanza di sottoporsi regolarmente ai controlli e sui programmi di screening. Tra i relatori esperti di Screening, Ginecologia, ed Oncologia Medica dei vari Dipartimenti dell’Asl Toscana sud est che saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande dei presenti.

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18 circa, verranno inoltre eseguite visite ginecologiche ed ecografie gratuite, presso gli ambulatori della Ginecologia situati al piano zero dell'ospedale, previa prenotazione telefonando al numero 0564485678 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Inoltre personale medico e sanitario sarà a disposizione presso uno stand allestito all'ingresso principale del Misericordia con materiale informativo per rispondere ai quesiti di tutte le donne.