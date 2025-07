Attualità Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: il Comune di Grosseto insieme a Capitaneria, balneari e Federazione Nuoto 25 luglio 2025

25 luglio 2025 125

125 Stampa

Redazione

Grosseto: Anche la città ha aderito alla Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, che si celebra oggi, 25 luglio, su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Nazioni Unite. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per ridurre il rischio di annegamento. A Marina di Grosseto si è svolta una mattinata di sensibilizzazione realizzata grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto, dell’Associazione Balneari della Maremma e della Federazione italiana nuoto, con dimostrazioni, informazioni e attività rivolte a tutte le età. “Il mare è una risorsa preziosa – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – ma anche un ambiente che va vissuto con consapevolezza. La prevenzione dell’annegamento richiede l’impegno di tutti: istituzioni, operatori e cittadini. È fondamentale continuare a investire nella sicurezza in mare, nella formazione e nella promozione di comportamenti corretti, soprattutto verso i più giovani. Solo in questo modo possiamo tutelare davvero la vita di chi vive e ama il nostro litorale”. Lo slogan scelto per l’edizione 2025 è: “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in linea con gli obiettivi di Fee Italia e del programma Blue Flag, che promuove sostenibilità e sicurezza nelle località balneari. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: il Comune di Grosseto insieme a Capitaneria, balneari e Federazione Nuoto Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: il Comune di Grosseto insieme a Capitaneria, balneari e Federazione Nuoto 2025-07-25T18:12:00+02:00 225 it Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: il Comune di Grosseto insieme a Capitaneria, balneari e Federazione Nuoto per la sicurezza in mare PT1M /media/images/x600-vanelli-vivarelli2.jpg /media/images/thumbs/x600-x600-vanelli-vivarelli2.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 25 Jul 2025 18:12:00 GMT