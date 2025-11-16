Giornata mondiale Onu per le vittime della strada: un appello a sicurezza, responsabilità e memoria

Il 16 novembre il mondo si ferma per ricordare chi ha perso la vita negli incidenti stradali e per richiamare l’urgenza di prevenzione, responsabilità alla guida e infrastrutture più sicure. In tutta Italia iniziative, testimonianze e momenti di raccoglimento. (Foto di repertorio grazie ai Vigili del Fuoco di Grosseto)

Domenica 16 novembre si celebra la Giornata Mondiale Onu in ricordo di tutte le Vittime della Strada, un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione su una tragedia spesso sottovalutata: quella degli incidenti stradali, una delle prime cause di morte tra i giovani e un dramma che segna profondamente famiglie e comunità.

I numeri, diffusi dalle principali organizzazioni internazionali, restano allarmanti: milioni di persone perdono la vita o riportano ferite permanenti a causa di comportamenti imprudenti, infrastrutture insufficienti o mancato rispetto delle norme. Un bilancio che spinge l’Onu a ribadire l’urgenza di politiche più rigorose in tema di prevenzione, educazione e controlli.

In molte città italiane sono previsti momenti di raccoglimento, letture dei nomi delle vittime, incontri pubblici e iniziative promosse da associazioni e familiari, che da anni chiedono strade più sicure, sanzioni efficaci e una maggiore attenzione alla cultura della guida responsabile. Il messaggio è chiaro: ricordare chi non c’è più significa impegnarsi concretamente affinché tragedie simili non continuino a ripetersi.

La giornata diventa così non solo un momento di memoria, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo di ciascuno. Dalla velocità al cellulare alla guida, dall’alcol al mancato uso di cinture e caschi, ogni comportamento può fare la differenza tra la vita e la morte. E mentre istituzioni e forze dell’ordine ribadiscono la necessità di investimenti e controlli, la richiesta più forte arriva dalle famiglie colpite: trasformare il dolore in prevenzione.

La sicurezza stradale non è infatti un tema di settore, ma un impegno collettivo che riguarda ogni cittadino. La Giornata Mondiale Onu lo ricorda con forza: dietro ogni statistica c’è una storia, un volto, una vita interrotta. E il modo più autentico per onorarla è lavorare perché nessun altro debba entrare in quel triste elenco.