Giornata mondiale infanzia e adolescenza, F. Rossi (FDI): “Giovani pilastro della società e del futu

Roma. “Oggi, 20 novembre, è la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, che ha lo scopo di promuovere il benessere dei giovani nel mondo. In quanto membro della commissione bicamerale competente, ritengo doveroso ribadire la necessità di un impegno delle istituzioni per garantire a tutti le medesime possibilità di partenza, nel solco della solidarietà, della socialità e del sostegno, come nell’istruzione, per il raggiungimento di obiettivi. I ragazzi sono il pilastro della società e del futuro: è nostro compito spianargli la strada e lasciargli in eredità un mondo migliore.

Non esiste un diritto alla felicità, ma dobbiamo provarci con le buone pratiche quotidiane e con indirizzi educativi chiari a dare molto di più ai nostri giovani, troppo spesso privi di radici e lasciati in balia di se stessi. L’educazione all’affettività diventa centrale, per crescerli: famiglie e istituzioni, unite nell’educazione”. A dichiararlo è il Deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio rossi, capogruppo in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.