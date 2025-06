Giornata mondiale donatore, Avis Toscana: "Il bisogno di sangue non si ferma mai, soprattutto d'estate"

La presidente Claudia Firenze dona plasma: “Un gesto semplice che può fare la differenza, oggi e ogni giorno dell’anno”

Firenze: “Il bisogno di sangue e di plasma non si prende ferie. Anche in estate, le attività sanitarie non si fermano e le scorte devono essere sempre garantite. Per questo invitiamo tutti, prima di partire per le vacanze, a donare. È un gesto che salva vite, oggi e tutto l’anno”. A dirlo è la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze (foto cover), che questa mattina ha donato plasma al centro trasfusionale di Castelfiorentino, in occasione della Giornata mondiale del donatore.

“Donare il sangue e il plasma è un atto fondamentale per la nostra sanità. Ogni donazione - ricorda Firenze - è anche un’occasione per prendersi cura della propria salute, grazie ai controlli che accompagnano il prelievo, e al tempo stesso rappresenta un atto di solidarietà che può salvare una vita”.