Giornata mondiale di prevenzione dell'annegamento: il Comune di Orbetello organizza la seconda iniziativa interforze

Oltre alle forze dell'ordine e ai soccorritori, quest'anno saranno presenti anche i volontari di Tartamare che illustreranno come riconoscere i nidi delle tartarughe marine

Orbetello: In occasione della giornata mondiale di prevenzione dell'annegamento, la mattina del 25 luglio l'amministrazione comunale di Orbetello torna sulla spiaggia, nei pressi dello stabilimento Singita, con soccorritori e forze dell'ordine per illustrare le buone pratiche da seguire in acqua.

Grande novità di quest'anno è la presenza dei volontari dell'associazione Tartamare che illustreranno come riconoscere sulla spiaggia i nidi delle tartarughe marine e cosa fare nel caso ne fosse individuato uno.

«L'iniziativa di quest'anno – spiega Ivan Poccia, consigliere del Comune di Orbetello che, tra le altre, detiene la delega alle politiche del mare – pone l'accento anche sul nostro meraviglioso mare: oltre a essere anche la cerimonia che celebra l'assegnazione della bandiera blu alle nostre spiagge per il terzo anno consecutivo, all'evento saranno presenti i volontari di Tartamare. Tartamare è un'associazione che opera sul territorio da tempo e svolge il fondamentale ruolo di tutelare le tartarughe del nostro mare, sia occupandosi della tutela dei nidi segnalati sulle spiagge che delle cura e successivo rilascio degli esemplari recuperati in acqua, feriti o in difficoltà. Ringrazio l'associazione per aver aderito alla giornata organizzata dalla nostra amministrazione il 25 luglio sulla spiaggia del Singita, durante la quale illustreranno a cittadini e turisti come si riconosce un nido di tartaruga marina e come proteggere le uova deposte».

Non mancherà, poi, il consueto focus sulla sicurezza: «Come lo scorso anno – prosegue Poccia – saranno presenti la Guardia Costiera, titolare del coordinamento del soccorso marittimo, la squadra nautica dei Vigili del Fuoco, la Croce Rossa con due mezzi messi a disposizione dal Comitato Orbetello Costa d'Argento, i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale di Orbetello e la confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia. Forze dell'ordine e soccorritori illustreranno le buone pratiche per prevenire l'annegamento e faranno una dimostrazione della catena del soccorso in caso di emergenza».

L'appuntamento è allo stabilimento Singita a partire dalle 10. All'evento sarà presente l'assessore del Comune di Orbetello con delega all'ambiente, Luca Minucci: «Un'iniziativa alla quale partecipo con orgoglio – sottolinea in conclusione Minucci – in quanto coniuga sicurezza e valorizzazione del nostro meraviglioso ecosistema marino. Le nostre spiagge sono un bene da salvaguardare e di cui prendersi cura, con rispetto e attenzione e altrettanto vale per la splendida fauna che popola il nostro mare. Non solo, è importantissimo promuovere la sicurezza per fruire del mare responsabilmente ed è fondamentale conoscere i pericoli che possono presentarsi in acqua. Ringrazio il nostro consigliere delegato Pocci per aver organizzato nuovamente una giornata così importante e tutti coloro, tra forze dell'ordine, soccorritori e volontari, che parteciperanno mettendosi a disposizione di cittadini e turisti».