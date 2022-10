Giornata mondiale della vista: "Un bene prezioso, tutelarlo è fondamentale"

Le iniziative della Asl Toscana sud est



Grosseto: La giornata mondiale della vista, promossa da IAPB Italia onlus in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI), ha lo scopo di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita.

In provincia di Grosseto sono due le iniziative Asl, dedicate allo screening di adulti e bambini, una aziendale e una locale: visite gratuite per adulti, in tutte e tre le province, e una tavola rotonda sul tema “Vista e bambini”, con la possibilità di test ortottici per i più piccoli, organizzata dall'UICI Grosseto con la partecipazione dei professionisti dell'Oculistica del Misericordia, diretta dal dottor Angelo Balestrazzi.

Le visite gratuite saranno effettuate giovedì 13 ottobre, a Grosseto, Massa Marittima e Orbetello. Sono dedicate ai cittadini residenti nel territorio aziendale che abbiano superato i 40 anni e che non abbiano effettuato visite oculistiche da tre anni. Non è necessaria la richiesta del medico. La visita è prenotabile chiamando il CUP ai numeri 800 500 483 da fisso e 0564 972191 da cellulare, domani, mercoledì 12 ottobre, dalle 8 alle 8, fino a esaurimento delle slot riservate. Al momento della prenotazione, è sufficiente precisare che si desidera fissare la visita gratuita in occasione della “Giornata mondiale della vista”.

Venerdì 14, dalle 16 alle 18.30, nella sede della Confraternita della Misericordia di Grosseto, in via degli Apostoli 1/3, sarà organizzata una tavola rotonda, aperta al pubblico, sulle patologie visive nei bambini e l'importanza della prevenzione, alla quale parteciperanno i rappresentanti dell'UICI Grosseto, l'oculista Gianluca Martone, le ortottiste Valeria Russolillo e Stefania Cappuccini, dell'Oculistica del Misericordia. A seguire, le ortottiste saranno a disposizione per effettuare test visivi ai bambini presenti.

“L’oculistica offre risposte importanti nella Asl Toscana sud est - racconta il dottor Andrea Romani, direttore Dipartimento Oculistica - 240mila prestazioni annue tra ospedali e territorio, 13mila interventi chirurgici, 20mila prestazioni diagnostiche, alle quali aggiungere 22mila accessi ai pronto soccorso. Sono questi i numeri delle prestazioni erogate nella nostra azienda. In tutti i tredici presidi ospedalieri dell’area vasta viene svolta attività chirurgica di base, mentre negli ospedali di Grosseto e Arezzo è garantita la chirurgia complessa di alta specializzazione e la diagnostica di terzo e quarto livello. La Sud est ha un'ottima organizzazione territoriale e ospedaliera che assicura un efficace punto di riferimento per la prevenzione e la cura delle patologie oculari. In questi anni la nostra attività è considerevolmente aumentata, non solo per quantità delle prestazioni, ma soprattutto per la qualità e la professionalità che si sono formate in oculistica”.

I dati provinciali:

Grosseto - 75.000 prestazioni annue, di cui 5.000 chirurgiche, 6.500 esami diagnostici strumentale, 8.000 accessi al pronto soccorso;

Arezzo - 100.000 prestazioni annue, di cui 6.000 interventi chirurgici, 10.000 esami diagnostici strumentali, 12.000 accessi al pronto soccorso;

Siena - 65.000 prestazioni annue, di cui 2.000 interventi chirurgici, 3.500 esami diagnostici strumentali, 2000 al pronto soccorso.





“La nostra parola d’ordine è prevenzione e tempestività della cura - dichiara il Direttore sanitario della Asl Toscana sud est, Simona Dei - In ogni ambito della salute e del benessere delle persone diventa sempre più importante avere uno sguardo preventivo che ci permette di intervenire meglio e con più efficacia e meno disagio per i pazienti. In questo ambito diventa strategica la collaborazione con le associazioni e nello specifico UICI e IAPB sono partner eccezionali con i quali collaboriamo tutto l’anno e non solo in questa occasione così importante come la Giornata della vista”.

“Dalla costante collaborazione con l'UICI Grosseto nascono sempre idee importanti per la salute dei cittadini – spiega il dottor Balestrazzi - Quest'anno l'attenzione è stata posta sui giovani con un'iniziativa di informazione e screening. La giornata mondiale della vista è l'occasione giusta per sensibilizzare i genitori sull'importanza della diagnosi precoce di patologie che possono interessare fin da piccoli i bambini e sul ruolo determinante che svolge la famiglia nel saper cogliere eventuali difficoltà visive che potrebbero rappresentare un campanello di allarme e necessitare una visita dallo specialista. Una maggiore attenzione potrebbe consentire di abbassare il tempo della diagnosi e quindi una presa in carico precoce. Le nostre ortottiste e il dottor Martone saranno a disposizione dei presenti per rispondere alle domande ed effettuare test ortottici gratuiti per i più piccoli. Colgo l'occasione per ringraziare l'UICI Gr e la presidente Sioli Sereni per la sinergia che ormai ci lega da tempo e per l'impegno profuso nel sensibilizzare puntualmente la popolazione con eventi che promuovono il valore della prevenzione e della cura della vista”.

“Siamo felici e onorati di aver concretizzato la collaborazione con l'Oculistica del Misericordia – afferma Sioli Sereni - In questi anni, la relazione tra l'associazione e i professionisti di Grosseto è diventata sempre più solida e proficua, insieme abbiamo realizzato importanti passi avanti per le persone con disabilità visiva, come l'apertura del centro per l'ipovisione. Oculisti, ortottisti e tutto il personale del reparto sono sempre disponibili e rappresentano un punto di riferimento per gli associati e per tutti i cittadini”: