Giornata Mondiale della Vista: a Castiglione della Pescaia due giornate di incontri e screening gratuiti promosse da Uici Grosseto

Castiglione della Pescaia: Riprendono le attività di prevenzione delle patologie della vista degli adulti e dei bambini promosse dalla I.A.P.B e la UICI provinciale sezione Grosseto, che ha programmato a Castiglione della Pescaia due giornate di screening e incontri per promuovere iniziative di prevenzione della cecità.

Giovedì 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’equipe medica oculistica e gli ortottisti dell’unità ospedaliera territoriale e del centro di ipovisione svolgeranno, dalle 15:30 alle 18:30 presso l’ambulatotio di pronto soccorso estivo in Piazza Orsini, screening gratuiti per il tono oculare e foto retiniche per la prevenzione del glaucoma e delle retinopstie-maculopatie.

Il pomeriggio di sabato 11 ottobre sarà invece dedicato ai più piccoli, con l'equipe oculistica ospedaliera del percorso pediatrico che, presso la sala Consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia alle 15:30, terrà una tavola rotonda per approfondire i temi delle malattie visive e dare consigli utili e accortezze da tenere con i bambini, ed effettuerà screening oculistici ai bambini dai 5 ai 7 anni. Ai partecipanti saranno donati gadgets e materiale informativo.

Sono tante le persone che incorrono in patologie visive gravi e irreversibili, in quanto silenti e insidiose per le quali gli screening precoci possono essere risolutivi. Il Comune di Castiglione della Pescaia, attento alla tutela della vita umana e del diritto alla salute, sostiene il progetto presentato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Grosseto dando il proprio patrocinio all'iniziativa.



