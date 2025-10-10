Mentre le app di meditazione basate sull'intelligenza artificiale guadagnano terreno

Roma: Gli esperti di salute mentale lanciano l'allarme per una "epidemia globale di burnout", dato confermato dai nuovi dati dell'OMS, secondo cui oltre un miliardo di persone nel mondo convive con qualche forma di disturbo mentale. Gli specialisti esortano i governi a esplorare strumenti di meditazione digitali e basati sull'intelligenza artificiale come soluzioni scalabili e accessibili per la prevenzione e il benessere mentale.

Il Rapporto Globale sulla Salute Mentale 2025 dell'OMS conferma che l'ansia e la depressione rimangono le principali cause di disabilità in tutto il mondo, colpendo attualmente una persona su otto. Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi, la salute mentale riceve ancora meno del 2% dei bilanci destinati alla sanità. In Europa, oltre 84 milioni di persone soffrono di disturbi mentali e i costi economici ammontano a oltre 600 miliardi di euro all'anno, secondo quanto riportato dall'OCSE e dalla Commissione europea.

Oltre 16 milioni di italiani – circa un quarto della popolazione – hanno dichiarato di aver sofferto di disturbi psicologici di media o grave entità nel 2024, con un aumento di circa il 6% rispetto al 2022.

"In tutta Europa stiamo affrontando una silenziosa epidemia di stress e i sistemi sanitari non riescono a stare al passo. Le persone sono sommerse dal rumore digitale e alla fine a pagarne il prezzo è il sistema pubblico”, afferma Sumita Hutchison, direttrice di un NHS Foundation Trust nel Regno Unito. "Abbiamo bisogno di soluzioni semplici, accessibili ed efficaci".

Ministro della Salute degli Stati Uniti sui Social Media e la Salute Mentale dei giovani riporta che il 95% degli adolescenti utilizza i social media e che quelli che vi dedicano più di tre ore al giorno hanno il doppio delle probabilità di soffrire di ansia e depressione. In combinazione con la costante connessione, gli esperti affermano che l'ambiente digitale è diventato uno dei principali fattori di stress a livello globale.

Gli esperti sostengono che anche la tecnologia possa far parte della soluzione. "Gli interventi digitali sulla salute mentale, se adeguatamente regolamentati, possono ridurre i tempi di attesa, migliorare il coinvolgimento e potenziare il monitoraggio dei sintomi", ha spiegato Hutchison

La richiesta di supporto digitale è evidente. L'app gratuita per la meditazione Miracle of Mind , creata dallo yogi indiano Sadhguru e sostenuta dai ricercatori di Harvard, ha registrato un milione di download in 15 ore dal suo lancio all'inizio di quest'anno, superando i lanci di ChatGPT e TikTok. L'app offre una meditazione semplice della durata di sette minuti e una guida assistita dall'intelligenza artificiale progettata per ridurre lo stress e migliorare la chiarezza mentale.

"Le persone hanno un disperato bisogno di strumenti accessibili che possano alleviare lo stress", ha affermato il dottor Bala Subramaniam, professore e ricercatore di salute mentale presso la Harvard Medical School. "L'adozione e il successo delle app di meditazione dimostrano la reale necessità di interventi scalabili e scientificamente provati. È un campanello d'allarme per i legislatori”.

Gli analisti sostengono che gli strumenti di benessere basati sull'intelligenza artificiale potrebbero integrare i sistemi sanitari sovraccarichi, se introdotti in modo responsabile, colmando le lacune nell'intervento precoce, in particolare per quanto riguarda i giovani adulti e le comunità più remote. Tuttavia, quando vengono utilizzati nell'ambito di trattamenti clinici, gli esperti avvertono che la tecnologia deve essere implementata in modo etico, con rigorosi standard di sicurezza dei dati e supervisione clinica.

“La tecnologia non è il nemico”, ha aggiunto Hutchison. “Se utilizzata con saggezza, può diventare parte della soluzione”.



