Giornata mondiale della gioventù-Lisbona 2023

Iniziano a scaldarsi i motori: il 16 dicembre il timing per le iscrizioni



Grosseto: Iniziano a scaldarsi i motori per la Giornata mondiale della Gioventù dell'estate 2023, che porterà decine di migliaia di ragazzi dai cinque continenti a Lisbona, per incontrare papa Francesco ed incontrarsi fra loro.

La macchina organizzativa ha messo la quinta e anche sui territori si cominciano a delineare in modo più chiaro i contorni dell'evento.

Martedì sera presso la parrocchia del Cottolengo (e via zoom per chi non poteva essere presente) si è tenuta la prima riunione organizzativa promossa dal servizio diocesano di pastorale giovanile e sono state fornite le indicazioni di massima. La prima è che i giovani della diocesi di Grosseto condivideranno l'esperienza della Gmg in Portogallo assieme ai loro coetanei delle diocesi della Metropolia (Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino; Montepulciano-Chiusi-Pienza; Pitigliano-Sovana-Orbetello; Massa Marittima-PIombino) e con i giovani di Fiesole.



Due, al momento, le modalità di partecipazione. La prima prevede il soggiorno dal 24 luglio all'8 agosto 2023, così da vivere anche l'esperienza del gemellaggio con la diocesi di Algarve, nel sud del Portogallo. Il gemellaggio si concluderà il 31 luglio per poter vivere dal primo agosto la GMG a Lisbona.

In questo caso il viaggio sarà in pullman, con tappa intermedia a Barcellona sia all'andata che al ritorno. Costo orientativo: 700 euro.

La seconda opzione, relativa alla partecipazione alla sola settimana della Gmg dal 1 al 7 agosto, che prevedeva viaggio con volo charter da un aeroporto comodo da raggiungere per i ragazzi, attualmente non è possibile. “Con gli altri uffici diocesani di pastorale giovanile stiamo valutando – dicono dal servizio diocesano - soluzioni possibili di voli alternativi (i cui dettagli sono in fase di evoluzione) e anche l'opzione dello spostamento in bus con probabile utilizzo del traghetto Civitavecchia-Barcellona per "abbattere" le ore di viaggio su gomma”.

Di certo c'è, invece, che il timing per le iscrizioni scatterà, a Grosseto, il 16 dicembre in occasione dell'inizio della novena di Natale dei giovani. “Come ci si iscrive? Lo scopriremo il 16 dicembre – dicono dall'equipe diocesana di pg - La novena sarà incentrata su Maria, tema della Giornata mondiale di Lisbona”. Le iscrizioni chiuderanno il 31 gennaio. Così come di certo c'è che per partecipare alla Gmg occorre aver compiuto 16 anni e non più di 30 “per offrire un'esperienza che sia adeguata agli adolescenti più grandi e ai giovani. Invitiamo fin d'ora i ragazzi più piccoli a prepararsi per vivere insieme la prossima Gmg nel luogo che il Papa ci indicherà a conclusione di Lisbona 2023”, dicono dall'equipe diocesana.

Il 2 giugno 2023 i giovani iscritti vivranno, insieme ai coetanei delle diocesi della Metropolia e di Fiesole, il mandato dei pellegrini.