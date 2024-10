Attualità Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024, lotta allo spreco alimentare è una sfida per i ristoranti 17 ottobre 2024

17 ottobre 2024 79

79 Stampa

Redazione

Grosseto: Mercoledì 16 ottobre si è celebrata la 45° Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Sono oltre centinaia le iniziative e le attività in tutto il mondo volte alla sensibilizzazione sul tema proposto quest’anno dalla FAO: il “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”.

Dati preoccupanti: secondo il Food Waste Report 2024, nel 2023 sono state sprecate oltre un miliardo di tonnellate di cibo a livello globale. Sempre nello stesso anno circa 773 milioni di persone hanno sofferto la fame: una persona su undici. In Italia l’indice di povertà assoluta è passato dal 7,7% all’8,5% con ben 5,7 milioni di Italiani colpiti dagli effetti dell’impoverimento alimentare. “Per noi di Fipe Confcommercio la sostenibilità alimentare è un tema di fondamentale importanza - commenta Danilo Ceccarelli, presidente Fipe Confcommercio Grosseto - tanto che abbiamo dato vita ad iniziative di salvaguardia del cibo, come l’impiego del Rimpiattino che permette ai clienti dei ristoranti di portare a casa il cibo non consumato, e come la campagna ‘Love Food’’. La lotta allo spreco alimentare è una questione etica, sociale, economica, ambientale e rappresenta una sfida sempre più urgente che va affrontata sì nei ristoranti, ma anche nelle case. Ognuno, nel suo piccolo, può dare il suo contributo”. Proprio ultimamente Fipe Confcommercio ha ribadito in Senato la necessità di sensibilizzare cittadini e imprese sul tema della lotta allo spreco alimentare. “Per la nostra Federazione – riporta ancora Ceccarelli - è cruciale che le normative in fase di approvazione siano accompagnate da incentivi concreti piuttosto che da nuovi obblighi, per aiutare le piccole e medie imprese del settore a fare la loro parte nel combattere lo spreco alimentare”. Fipe Confcommercio ricorda infine ai ristoratori che è ancora possibile aderire alla campagna “Love Food” andando sul sito internet della Federazione. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024, lotta allo spreco alimentare è una sfida per i ristoranti Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024, lotta allo spreco alimentare è una sfida per i ristoranti 2024-10-17T09:33:00+02:00 343 it Ceccarelli: "La lotta allo spreco alimentare è una sfida urgente per i ristoranti e per tutti noi” PT2M /media/images/foto-ceccarelli.jpg /media/images/thumbs/x600-foto-ceccarelli.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 17 Oct 2024 09:33:00 GMT