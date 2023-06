Grosseto: In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, che ricorre oggi, 14 giugno, il Comune di Grosseto, insieme all'Usl Toscana Sud Est e alle associazioni che supportano la causa, invita a riflettere sull’importanza di donare.



“Donare è un gesto veloce, indolore e gratuito ma prezioso e insostituibile, in grado, molte volte, di fare la differenza tra la vita e la morte – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Con l’arrivo del Covid-19, la richiesta di sangue e plasma da parte dei centri trasfusionali è aumentata notevolmente e non accenna a diminuire. Anche per questo l'Ammistrazione comunale invita chi può a donare!”

Nella giornata odierna il Centro Trasfusionale sarà ad ingesso libero e resterà aperto al pubblico fino alle ore 17:00. Inoltre, questa sera il palazzo comunale verrà illuminato di rosso.