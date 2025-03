Attualità Giornata internazionale diritti donna, Sinalunga in prima linea sui temi delle pari opportunità 1 marzo 2025

Parte da Sinalunga ‘Libere di Essere’, il cartellone degli eventi che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, insieme al Centro Pari Opportunità, in collaborazione con le consigliere e delegate alle Pari Opportunità dei dieci Comuni, Amica Donna e tante associazioni locali, ha organizzato in occasione dell’8 Marzo – Giornata Internazionale dei diritti della donna Sinalunga (SI): Partirà da Sinalunga il cartellone delle iniziative che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, insieme al Centro Pari Opportunità, in collaborazione con le consigliere e delegate alle Pari Opportunità dei dieci Comuni, Amica Donna e le tante associazioni locali, ha organizzato per celebrare l’8Marzo –Giornata internazionale dei diritti della donna. “Libere di Essere" è il titolo unico che farà da filo conduttore a tutti gli appuntamenti organizzati dai dieci Comuni della Valdichiana Senese e che vuole essere un grido di battaglia al contrasto a ogni forma di violenza, alla libertà di essere nella normalità della vita di tutti i giorni, nelle azioni lavorative e personali, perché la libertà deve essere un diritto di tutte e di tutti. La prima iniziativa è in programma domenica 2 Marzo alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Sinalunga sezione Bibet di Bettolle con A tu per tu con Cristiana Cella, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice Donne nel mondo: tra oppressione e lotta per i diritti e una mostra fotografica a cura di Visiolapse, con la realizzazione fotografica di Sofia Pericoli con modelle truccate e pettinate da Renata Pappano. Il programma poi prosegue sabato 8 Marzo Alle ore 20.30, presso Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga con lo spettacolo sensoriale Il senso della donna per la regia di Stefano Bernardini. Venerdì 14 Marzo Alle ore 21.15 presso la Sala Polivalente di Bettolle- Sinalunga Parlar bene delle donne con lo spettacolo Pia De’ Tolomei e le altre organizzazione a cura dell’associazione Astrolabio. Venerdì 21 Marzo alle ore 17:30, presso Villa Il Casato a Bettolle, l’incontro ‘Missione Donna’ per celebrare le donne che del loro lavoro ne hanno fatto una missione. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento delle attività di ristorazione del territorio comunale, ogni attività dovrà scegliere una donna che ha fatto del suo lavoro una missione. Il piatto a loro ispirato dovrà rappresentare le caratteristiche della personalità scelta e gli ingredienti utilizzati ne dovranno valorizzare le qualità. Durante la serata verranno consegnati dei riconoscimenti a delle donne che con impegno, dedizione e sacrificio hanno raggiunto importati risultati nel loro campo lavorativo. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Sinalunga con la collaborazione di Soroptimist Club Chianciano Montepulciano e Bettolle in Rosa. Domenica 23 Marzo alle ore 9.00 a Rigaiolo – Sinalunga, Eco passeggiata e installazione della Casina dei Libri con selezione di autrici donne, per un’educazione alla parità di genere che parta dalla scuola. Su Sinalunga l’ultimo appuntamento del calendario è in programma per Venerdì 28 Marzo alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga “In quanto donne…Dalla disparità alla forza di essere”, interverranno: Agnese Carletti, presidente della Provincia. Donatella Cinelli Colombini imprenditrice, Enza de Fusco Vicequestore della Polizia di Stato, Dirigente del commissariato di Chiusi. Marzia Sandroni Direttrice facente funzioni della Zona Distretto Valdarno, con la moderazione di Michela Berti giornalista La Nazione.

