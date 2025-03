Giornata Internazionale della Donna, Palazzo comunale sarà illuminato di colore giallo

Follonica: In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo il Palazzo comunale sarà illuminato di colore giallo, come la mimosa simbolo della Festa della Donna

L'8 marzo è la Giornata Internazionale dei diritti della Donna, conosciuta come Festa della Donna. In occasione di questa celebrazione, il sindaco Matteo Buoncristiani e l’amministrazione comunale vogliono dedicare la giornata a tutte le donne e per questo hanno previsto di illuminare il Palazzo comunale di colore giallo, come la mimosa simbolo dell’8 marzo.