Il contenuto sarà usufruibile sulla piattaforma educativa e formativa del WWF One Planet School

Il WWF Italia nell’ambito della sua campagna Our Values lancia oggi, in occasione della Giornata internazionale del Mediterraneo, il nuovo corso "Il mondo sommerso: scopri la biodiversità del Mar Mediterraneo" sulla piattaforma educativa e formativa del WWF One Planet School. Un’occasione preziosa per approfondire le meraviglie, le fragilità e le sfide del nostro mare, contribuendo a diffondere conoscenza e consapevolezza tra cittadini, educatori e attori del cambiamento.

L’educazione ambientale è uno dei pilastri strategici del WWF Italia, fondamentale per generare azioni concrete verso un futuro più sostenibile. Con proposte innovative rivolte a tutte e tutti, il WWF vuole contribuire a costruire una cittadinanza attiva e sensibile al legame tra benessere umano e salute del pianeta.

Attraverso One Planet School, vengono messi a disposizione corsi, percorsi tematici, materiali e schede laboratoriali per stimolare un cambiamento culturale e comportamentale profondo. Il nuovo corso rafforza questo impegno, offrendo strumenti formativi di qualità per comunicare il legame imprescindibile tra natura e persone, e per proteggere uno degli ecosistemi più preziosi del nostro Pianeta Blu.

Il corso "Il mondo sommerso: scopri la biodiversità del Mar Mediterraneo" rientra all’interno del progetto EcoeFISHent, un progetto europeo che promuove un modello circolare e sostenibile per valorizzare gli scarti dell’industria della pesca, integrando economia blu e verde. Attraverso azioni di educazione ambientale e sensibilizzazione il progetto mira anche a promuovere la lotta alle reti, lenze e attrezzi da pesca abbandonati o persi accidentalmente in mare.