L'appuntamento è in piazza Guerrazzi alle 10



Follonica: Il 17 Maggio si celebra la giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia e per la tutela dei diritti. Il Comune di Follonica fa parte della Rete RE.A.DY che è la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni non solo per orientamento sessuale e identità di genere, ma anche per altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal Diritto Comunitario e dal Diritto Internazionale.

Proprio per celebrare questa giornata, la Commissione per le Politiche di Genere ha invitato le Scuole a creare una iniziativa in occasione del 17 Maggio, che si terrà in piazza Guerrazzi alle 10 e che vedrà impegnati in un flash mob le bambine e i bambini della scuola primaria Don Milani e le ragazze e i ragazzi della I D e II F della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani.

«Questo giorno segna simbolicamente il riconoscimento di quanto fatto in questi anni per tanti cittadini e cittadine. L’auspicio è che questo non sia solo un momento simbolico, ma la conferma di un cambiamento che è in atto» afferma l'assessore Francesco Ciompi.

«Crediamo che fare educazione di genere ed educare alla gentilezza e al rispetto, già a partire dalla scuola primaria, significhi porre le basi per permettere a ogni futuro uomo e donna di vivere pienamente la propria esistenza e di realizzare il proprio progetto di vita senza condizionamenti e limiti», commenta la presidente della Commissione, Chiara Marchetti.