Giornata inter. Solidarietà, Rossi (FDI): Toscana e Grosseto hanno risposto presente

Grosseto e altri centri della regione si sono attivati per raccolta generi di primo soccorso da donare ad associazioni di volontariato.



Grosseto: Ieri, nel corso della Giornata internazionale della Solidarietà che si è svolta in tutto il mondo, il dipartimento regionale Terzo settore con a capo Simonetta Baccetti, assieme a Gioventù Nazionale, si sono attivati per promuovere la raccolta di generi di prima necessità come garze, cerotti, disinfettanti cotone e quant’altro da donare alle tante associazioni di volontariato che operano nel soccorso. Tra le tante iniziative, le più importanti si sono svolte presso le sedi di Fratelli d'Italia di Grosseto e Lucca, dove militanti, dirigenti locali, consiglieri comunali e parlamentari, hanno allestito punti di raccolta di questo prezioso materiale.

“È stata anche questa, un’occasione speciale per celebrare l’importanza di stare e lavorare assieme, per contribuire alla solidarietà al fine di dare un aiuto concreto a chi ha veramente bisogno. Anche la Toscana, tramite il Dipartimento terzo settore e Gioventù Nazionale è orgogliosa di aver contribuito, sia pur nel suo piccolo, a far parte di questa rete globale di solidarietà”, ha dichiarato il Deputato di FDI e coordinatore regionale Fabrizio Rossi.

(nella foto l'iniziativa di Grosseto)