Giornata Indimenticabile: gli alunni del Leopoldo II incontrano i Vigili del Fuoco

Follonica: Nell'ambito dell'educazione dei nostri giovani cittadini, una giornata speciale si è svolta Giovedì 5 ottobre 2023 questa presso il Parco Centrale di Follonica. Gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie Don Milani e Bruno Buozzi hanno avuto l'opportunità di partecipare all’iniziativa “Pompieropoli”, all’interno della quale hanno potuto interagire con i coraggiosi vigili del fuoco locali, in un'esperienza educativa coinvolgente e memorabile.







L'evento, organizzato in collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco di Follonica, ha offerto ai ragazzi una prospettiva unica sul lavoro eroico di questi professionisti e l'importanza del loro servizio alla comunità. Gli alunni hanno potuto esplorare da vicino i mezzi e l'equipaggiamento utilizzati nelle operazioni di soccorso. La giornata è stata resa ancora più coinvolgente dalle dimostrazioni pratiche fornite dai pompieri. Quindi gli alunni hanno potuto assistere alle simulazioni di soccorso, salire sul mezzo di trasporto anfibio, vedere come si utilizzano le attrezzature e persino partecipare attivamente alla simulazione di spegnimento di un incendio. Durante la visita, hanno avuto l'opportunità di porre domande e apprendere dai vigili del fuoco stessi, ottenendo una comprensione approfondita dei compiti e delle sfide che affrontano quotidianamente.

Questo incontro ha contribuito a sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza antincendio e su come comportarsi in caso di emergenza. Inoltre, i Vigili del Fuoco hanno promosso un senso di comunità e solidarietà tra i giovani, incoraggiandoli a lavorare insieme attraverso cooperazione e spirito di squadra e insegnando loro l'importanza della fiducia reciproca e della responsabilità.

Questa giornata speciale ha lasciato un'impressione indelebile sui ragazzi delle classi quarte e quinte dell’IC Leopoldo II di Lorena, che conserveranno il ricordo di questa bellissima esperienza anche attraverso un attestato di partecipazione personalizzato, rilasciato al termine del “Percorso Pompieropoli”.

In conclusione, l'incontro tra i bambini delle classi quarte e quinte con i Vigili del Fuoco è stato un'esperienza educativa straordinaria che ha aperto nuove prospettive e ha ispirato i giovani a sognare in grande. Un ringraziamento speciale va a tutti i Vigili del Fuoco che hanno reso questa giornata possibile e che continuano a proteggere e servire la nostra comunità con dedizione e coraggio.