Redazione Si è svolta ad Albinia, al ristorante albergo Da Renato, una nuova giornata formativa per i dipendenti di Confartigianato Imprese Grosseto.

Albinia: “Stiamo portando avanti un lavoro di formazione e consulenza continui sul personale interno, nella consapevolezza che le risorse umane sono il nostro più prezioso patrimonio. – afferma Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto – Abbiamo lavorato sulla leadership, sul benessere organizzato e sulla cultura aziendale. La squadra di Confartigianato Imprese Grosseto è composta da professionalità differenti che insieme garantiscono la capacità dell’associazione di dare risposte rapide, qualificate e concrete sulle più svariate tematiche, dalla formazione alla consulenza in materia contrattuale e sindacale, dalla gestione del personale alla semplificazione del costo del lavoro fino agli adempimenti in materia di sicurezza e tutela ambientale, ma anche nella gestione della crisi aziendali. Siamo da sempre vicini alle imprese artigiane e ai loro bisogni. Il percorso formativo curato dal formatore Marco de Santis, ci aiuterà ad esserlo ancora di più.” “Questa giornata, in particolare – prosegue il segretario Mauro Ciani – viene organizzata due volte all’anno per tenere la squadra allineata sugli obiettivi da raggiungere e fare il punto sulle cose fatte. Ho visto una crescita straordinaria dei nostri dipendenti e della loro motivazione. Si è creato un clima aziendale molto buono, Confartigianato è sempre più una comunità. Questa caratteristica viene percepita anche all’esterno e contribuisce a rendere la nostra associazione attraente verso gli iscritti, che sono in costante aumento.”

