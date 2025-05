Giornata Europea dei Parchi 2025: Un Weekend di Eventi Gratuiti nell'Arcipelago Toscano!

Esplora la straordinaria biodiversità di Elba, Capraia, Giglio e Giannutri con escursioni guidate, avvistamenti di uccelli e scoperte geologiche, celebrando la natura incontaminata delle isole.

Portoferraio: Il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi, istituita dalla Federazione EUROPARC per ricordare la nascita, nel 1909 in Svezia, del primo parco europeo. Come ogni anno il Parco Nazionale Arcipelago Toscano partecipa attivamente alla ricorrenza, offrendo un articolato calendario di iniziative gratuite che si svolgeranno tra il 24 e il 25 maggio sulle isole di Giannutri, Capraia, Giglio ed Elba. Un’occasione unica per scoprire la straordinaria biodiversità dell’arcipelago e approfondire, con esperti e guide Parco, temi legati alla conservazione, alla geologia, all’ornitologia e per promuovere una fruizione sostenibile del turismo.

Il periodo è particolarmente consigliato per visitare le isole, perché coincide con l’inizio della bella stagione e con il rigoglio delle fioriture mediterranee, quando i paesaggi si accendono di colori e profumi. Le temperature miti rendono piacevoli le escursioni all’aria aperta e offrono l’opportunità perfetta per concedersi una breve vacanza di primavera, lontano dal turismo di massa e prima delle tradizionali ferie estive.

Questo il programma completo:

ISOLA D’ELBA

SABATO 24 MAGGIO

GTE e dintorni - Il raggio verde (foto1)

Giornata Europea dei Parchi. Trekking ad anello con partenza dal borgo contadino di Patresi. Tra essenze mediterranee e boschi di castagno giungiamo al Santuario della Madonna del Monte. Continuiamo per il caprile di Serraventosa e scendiamo lungo il tratto del “raggio verde”. Ritrovo: ore 10:00 a Patresi –

Durata: 5 ore – Difficoltà: medio – Su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 25 MAGGIO

Percorso del Monte Capannello

Settimana Europea dei Parchi. Partendo dalla località Le Panche si imbocca la GTE n.262 e si prosegue lungo la dorsale orientale fino a raggiungere il Monte Capannello, la vista è a 360° con uno sguardo sulla rada di Portoferraio. Si percorre il sentiero colorato dalle fioriture di cisti e ginestre fino all’incrocio con il sentiero 253 dove si prosegue ad anello fino al punto di ritrovo. Ritrovo: ore 15 località Le Panche SP32 del Volterraio – Durata: 2 ore e 30’ – Difficoltà: media. Evento su prenotazione, gratuito.





ISOLA DI CAPRAIA

SABATO 24 MAGGIO

Escursione alla Punta della Teja (foto2)

In occasione della Giornata Europea dei Parchi. Partendo dal CEA ‘La Salata’ al porto e attraversando la Ex Colonia Penale Agricola con le diramazioni penitenziarie destinate alle diverse attività lavorative dei detenuti dell’isola, prenderemo il sentiero che, seguendo dall’alto la costa, raggiunge l’estremità settentrionale di Capraia. In un susseguirsi di panorami bellissimi raggiungeremo la Punta della Teglia, dominata dalla Torre delle Barbici a picco sul mare. Rientro sullo stesso itinerario. Ritrovo: ore 11:30 CEA ‘La Salata’ (porto) –

Durata: 5 ore 30’ – Livello di difficoltà: medio-impegnativo. Su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

DOMENICA 25 maggio

In volo sull’isola - citizen science con l’ornitologo

‘Isole Rare’ è un progetto condotto dal Parco Nazionale grazie a fondi del PNRR, centrato sulla tutela di habitat e di specie, importanti per i nostri ambienti insulari. Insieme all’esperto potremo riconoscere diversi uccelli - l’avifauna marina, i silvidi o le specie che frequentano habitat aperti o agrosistemi - tramite l’ascolto o l’avvistamento, per procedere poi alla registrazione delle osservazioni sulla piattaforma Ornitho. Itinerario dal porto al paese attraverso il Vado del Porto e la mulattiera romana, e dal paese fino alla Terrazza della Bellavista.

Ritrovo: ore 11:30 e ore 14:30 CEA La Salata (porto) –

Durata 3 ore – Difficoltà: facile – Evento su prenotazione, gratuito.





ISOLA DEL GIGLIO

SABATO 24 MAGGIO

Missione natura dal Porto alle Caldane e ritorno

Nella Giornata Europea dei Parchi, un trekking lungo le scogliere del Giglio attraversando due meravigliose spiagge. Durante il percorso brevi attività di immersione nella natura e di esplorazione condivise; una gita per tutta la famiglia. Terreno misto: terra battuta, rocce granitiche, esposto al sole. Attrezzatura: scarpe da trekking, acqua almeno 1 litro e mezzo, pranzo al sacco, cappello, crema solare, occhiali da sole, costume e telo mare.

Ritrovo: ore 10:00 Giglio Porto, Info Park – Lunghezza: circa 5 km (andata e ritorno); dislivello minimo

Durata: 6 ore – Difficoltà: facile – Su prenotazione. € 8; € 4 (5-12 anni), gratuito 0-4 anni. Bambini piccoli solo trasportati nel marsupio o nell’apposito zaino.

ISOLA DI GIANNUTRI

SABATO 24 MAGGIO

Geo Experience: Giannutri Nord-Sud (foto3)

In occasione della Giornata Europea dei Parchi un trekking per valorizzare le emergenze geologiche di Giannutri, accompagnati dai geologi Luca Foresi e Gianluca Cornamusini - Università di Siena. Il percorso attraversa l’isola da nord a sud, fino a raggiungere il Faro di Capel Rosso, con soste a Cala Maestra e Cala Brigantina. Raggiunto il Faro, in località i Grottoni potremo osservare le imponenti azioni del processo carsico: grandi doline, grotte e archi dalle dimensioni inaspettate. Ritrovo con la guida: ore 9:30 Porto Santo Stefano, Banchina Toscana, imbarco compagnia Maregiglio – durata: 5 ore con sosta breve per il pranzo – difficoltà: media. Gratuito, su prenotazione. Passaggio marittimo a cura dei partecipanti.





Per informazioni si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

L’orario dell’ufficio InfoPark:

fino al 31 marzo lun-sab 9/15 e dom 9/13

dal 1° aprile al 31 ottobre lun-dom 9/19.

Prenotazioni online sul sito https://www.parcoarcipelago.info/calendario/