Giornata di studi per gli infermieri senesi

Sabato 26 novembre OPI Siena si riunisce intorno al tema “Esperienze assistenziali a confronto tra scienza, tecnica e umanità”. Il programma prevede la presentazione del libro “Fra storia e memoria – Ricordi dell’Ospedale Santa Maria della Scala” e la cerimonia di consegna della borsa di studio “Edoardo Micheli”

Siena: "Esperienze assistenziali a confronto tra scienza, tecnica e umanità” è il tema scelto dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena per la giornata di studi in programma per sabato 26 novembre presso la sala di Palazzo Patrizi (in via di Città n. 75) nell’ambito degli eventi del Festival della Salute.

L’incontro prevede un denso programma diviso in due parti.

Dopo il corso di aggiornamento (con inizio ore 14.30 e riservato ai soli iscritti all'OPI della provincia di Siena), a partire dalle ore 18.00 avrà luogo la presentazione del libro “Fra storia e memoria – Ricordi dell’Ospedale Santa Maria della Scala” curato dall’Associazione Cattolica Operatori Sanitari.

Quindi si terrà la cerimonia per il conferimento della borsa di studio “EDOARDO MICHELI” che premia tre studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università di Siena.

“La giornata di studio promossa da OPI Siena – commenta il presidente Michele Aurigi – è un appuntamento importante che mette al centro della nostra professione i temi dell’aggiornamento, dell’informazione, del confronto. Come consuetudine sarà questa l’occasione per ricordare Edoardo Micheli, presidente prematuramente scomparso e mai dimenticato, attraverso la premiazione di studenti particolarmente meritevoli. Quest’anno poi, siamo lieti di aver collaborato con ACOS, di cui ringrazio la presidente Manola Pomi, per la presentazione di un volume che racconta uno spaccato di storia del Santa Maria con le testimonianze degli operatori sanitari senesi che l’hanno vissuto, riportandoci idealmente alle nostre radici e ai nostri valori, ricordandoci come l’ospedale vecchio sia stato una presenza preziosa e indispensabile per l’intera comunità”.