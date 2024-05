Giornata di raccolta rifiuti al Parco della Leccetina, lungo la strada che porta a Capanne

Massa Marittima: Domenica 19 maggio si è svolta una nuova giornata di raccolta dei rifiuti dal titolo “Puliamo il bosco”, organizzata dall’associazione UMAVI, che riunisce le associazioni venatorie massetane, con la collaborazione del Comune e di Sei Toscana.



La raccolta ha interessato il parco della Leccetina, la zona di Poggio ai Frati e la strada che porta a Capanne, lungo la quale sono stati recuperati diversi rifiuti abbandonati, anche molti ingombranti e gomme auto.

“In tutto abbiamo raccolto 20 sacchi di rifiuti, – spiega Gianluca Mazzolani, presidente dell’associazione UMAVI - siamo soddisfatti di aver contribuito alla pulizia di un tratto di strada in mezzo al verde, frequentato da molti cicloturisti e amanti del trekking. Ringraziamo tutti i volontari che hanno deciso di partecipare a questa giornata, cacciatori e non, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Massa Marittima, che mai fa mancare la propria attiva collaborazione e partecipazione per la riuscita di queste iniziative finalizzate alla cura del territorio in cui viviamo.”

La giornata si è conclusa con la colazione alla Leccetina. L’amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti.