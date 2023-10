Giornata di preghiera e digiuno per la pace. Le iniziative in diocesi di Grosseto

Grosseto: Anche la comunità diocesana di Grosseto aderisce con lo cuore spalancato alla speranza all’appello lanciato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme ai cattolici di tutto il mondo di dedicare una giornata alla preghiera e al digiuno, per invocare “pace su Gerusalemme” e pace nei tanti, troppi teatri di guerra.



La giornata di preghiera e digiuno è oggi martedì 17 ottobre.

“Non preghiamo per scaricare su Dio la responsabilità di far trionfare la pace dove c’è la guerra, ma per fare nostre le parole di preghiera semplice: Signore fai di me uno strumento della tua pace! È Lui la pace ed è lui che fa dei due un popolo solo”, commenta don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi di Grosseto.

Segnaliamo le iniziative di preghiera promosse in varie parrocchie, alle quali se ne aggiungeranno altre: alcune parrocchie infatti proprio in queste ore si stanno organizzando in tal senso.