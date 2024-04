Giornata di incontri istituzionali per il Commissario Provinciale della Lega, Baldini

Orbetello: Il Commissario Provinciale della Lega, Avv. Massimiliano Baldini, ha partecipato a una serie di incontri sul territorio della costa sud della provincia. Lo hanno accompagnato il Commissario Comunale di Grosseto Arturo Bartoletti e il Responsabile Enti Locali Luca Grisanti.



Il primo incontro è stato con il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, alla presenza dell’assessore Silvia Magi, segretario della sezione locale. L’incontro è servito a valutare ulteriori sinergie all’interno della coalizione che guida il comune, con l’intento di rafforzare e supportare l’azione amministrativa e il lavoro delle varie componenti della maggioranza. Baldini, nella sua qualità di consigliere regionale, ha colto l’occasione per ribadire al sindaco la sua massima disponibilità per coordinare possibili interventi regionali con le iniziative e le strategie dell’amministrazione, con particolare attenzione per gli aspetti culturali, turistici e ambientali.

Dopo il cordiale colloquio di Orbetello l’esponente del Carroccio ha incontrato Walter Rossi, candidato sindaco per il comune di Isola del Giglio. L’incontro è servito per mettere a punto alcuni aspetti strategici per contribuire a valorizzare l’isola attraverso importanti iniziative da inserire nel programma da sottoporre agli elettori. Anche in questo caso il colloquio è stato molto concreto e collaborativo, con un particolare momento di ascolto, da parte di Baldini, delle specifiche problematiche dell’isola, ben sintetizzate da Walter Rossi e sfociate in una serie di impegni presi dall’esponente della Lega a nome della struttura politica del partito.





Ultimo in ordine temporale, non certo di importanza, l’incontro in comune di Monte Argentario con il sindaco Arturo Cerulli. Tale incontro si è svolto alla presenza del Consigliere Comunale Walter Capitani, esponente storico della Lega e persona di grande esperienza. Anche con il sindaco Cerulli si è parlato di sinergie e di progetti. Nonostante Capitani sia un esponente di minoranza, ha anche in questa occasione ribadito al sindaco la sua disponibilità a collaborare per realizzare obiettivi di interesse strategico, mettendo a disposizione la propria esperienza e la sua conoscenza del territorio e dei suoi abitanti. Durante l’incontro si è parlato di infrastrutture e di turismo, due strategie assolutamente complementari, assieme a concrete e serie politiche ambientali e di crescita, per incrementare la qualità del comparto argentarino.





In tutti gli incontri il Commissario Baldini ha ribadito il proprio impegno a coinvolgere l’intera struttura nazionale del partito, la segreteria e i parlamentari nazionali ed europei, in tutte le iniziative in cui gli amministratori locali possano ricevere un supporto concreto per la realizzazione dei propri progetti.