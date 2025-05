Giornata della vita indipendente, Giani e Spinelli: “L’impegno della Regione”

In Toscana oltre 1.800 persone con disabilità grave hanno garantito un percorso per l’autonomia. L’assessora ha partecipato stamani a Cecina al seminario organizzato al Palazzo dei congressi dalla Società della salute Valli Etrusche

Firenze: “In Toscana oltre 1.800 persone con disabilità grave hanno garantito un percorso per la propria autodeterminazione. E’ questa azione concreta che esprime la nostra totale adesione al significato della giornata di oggi”. Così l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli ha aperto il suo intervento a Cecina in occasione della Giornata Internazionale per la Vita Indipendente.

L’occasione era il Seminario organizzato al Palazzo dei congressi dalla Società della Salute Valli Etrusche insieme all’associazione Vita Indipendente della Bassa Val di Cecina dal titolo “Persone con grave disabilità e vita indipendente: un paradosso?”.

La giornata è stata l’occasione per fare il punto con le autorità locali e le associazioni maggiormente rappresentative sul programma regionale Vita indipendente.

Sono 1.807 i progetti di "Vita indipendente" destinati a persone con gravi disabilità, attualmente operativi in Toscana: nella nuova programmazione, grazie a un incremento dello stanziamento, salito a oltre 71 milioni di euro per i prossimi tre anni, è stato possibile raggiungere un numero di destinatari molto più alto che in passato (681 persone in più), con un un elevamento del tetto massimo del contributo (da 1.800 euro mensili a 2.000 euro) che permette di finanziare interventi per la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e anche azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva.

Anche su scala locale i numeri sono significativi: nell’area denominata Valli Etrusche sono stati finanziati ben 87 progetti di vita. La Regione Toscana ha investito per la Zona Valli Etrusche la cifra di 4.243.208 sul triennio 2025-2027, raddoppiando di fatto il finanziamento dei precedenti programmi.

“Questi dati – evidenzia l’assessora - mostrano l’impegno della Regione Toscana nel dare attuazione ad uno dei diritti fondamentali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per le persone con disabilità. Un impegno che di recente è stato codificato in una proposta di legge approvata dalla giunta che, una volta approvata, ci aiuterà a tenere insieme più organicamente le normative e le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità e a sostenere con ancora più forza le iniziative connesse alla vita indipendente”.

“L’obiettivo di fondo – prosegue - è quello di diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona, della pari dignità e delle pari opportunità. Esattamente i motivi al centro di questa giornata internazionale. della Vita indipendente”.

Al rientro a Firenze, insieme al presidente della Eugenio Giani l’assessora Spinelli ha poi incontrato i partecipanti al presidio che si è svolto in piazza Duomo. “Abbiamo rinnovato – sottolinea - la disponibilità al confronto, anche se gli aspetti sollevati in questa fase attengono più a questioni tecnico operative che normative e di programmazione. In ogni caso è già previsto un ulteriore incontro tecnico tra gli uffici regionali e quelli degli ambiti territoriali per far emergere le questioni più rilevanti e ricorrenti".

Nell’occasione della Giornata è stata anche ufficializzata l’adesione della Regione Toscana alla proposta progettuale “EMPOWER-CONNECT” nell’ambito del Programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) dell’Unione Europea, un progetto che valorizza anche le attività svolte per la vita indipendente. In questo progetto, cui partecipano realtà di vari Paesi europei, la Regione ha coinvolto proprio la Società della Salute Valli Etrusche come partner.