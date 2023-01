Giornata della Memoria 2023. Le iniziative dell’Isgrec per scuola e cittadinanza

Grosseto: Sono tante le iniziative che Isgrec ha pensato per la scuola e la cittadinanza in occasione della Giornata della Memoria 2023.

Il 24 gennaio nella Biblioteca “G. Badii” di Massa Marittima sarà presentato il volume “ Gli italiani a Sachsenhausen. La deportazione nel lager della capitale del Terzo Reich”. Interverranno Ilaria Cansella (direttrice Isgrec) e due degli autori del volume, Claudio Cassetti e Francesco Bertolucci. L’iniziativa è organizzata da Comune di Massa M.ma, Biblioteca com.le “G. Badii”, Isgrec, Rete Grobac, Unieli, Libreria Matozzi.



Il 27 gennaio, alle ore 10, davanti al Comune di Follonica, sarà posizionata una lapide in ricordo degli internati militari follonichesi. Interverranno Giacomo Manni (Consigliere comunale di Follonica), Claudio Bellucci (Presidente Sez. ANPI "V. Ranieri" di Follonica), Ilaria Cansella (Isgrec). Le conslusioni sono affidate al Sindaco Andrea Benini. Saranno presenti i familiari di alcuni degli internati militari follonichesi. L’iniziativa fa seguito ad una ricerca sostenuta dal Comune di Follonica e proposta da Isgrec e ANPI Follonica sugli internati militari.

Dedicata alle scuole superiori, invece, la giornata del primo febbraio (ore 10) all’Aurelia Antica Multisala: un incontro con la direttrice della Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato, Camilla Brunelli, dal titolo “Nei campi delle SS: il lavoro schiavo dei deportati”. A seguire sarà proiettato il documentario “Trasporto 53” (produzione Isgrec/Regione Toscana, regia di Luigi Zannetti) sulla deportazione politica dalla provincia di Grosseto. L’iniziativa, in presenza solo per le classi che hanno prenotato, sarà fruibile anche in streaming nel canale youtube dell’Isgrec.

Dal 23 al 27 gennaio si terranno le consuete “Passeggiate della memoria” a cura di Elena Vellati (Isgrec), visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado ai segni della memoria della deportazione politica nel contesto urbano di Grosseto. Inoltre, l’Isgrec è a disposizione degli insegnanti per laboratori didattici in classe sui temi della deportazione.

Presso la biblioteca Chelliana, inoltre, sarà allestito uno scaffale con una selezione di volumi per adulti e bambini presenti nella biblioteca Isgrec sui temi legati alla Giornata della Memoria, volumi che saranno disponibili alla consultazione e al prestito degli utenti della rete bibliotecaria provinciale GROBAC. Infine, nei canali social dell’Istituto ogni giorno saranno pubblicati consigli di lettura per varie fasce di età. Info: Isgrec, 0564415219, segreteria@isgrec.it