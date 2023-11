Giornata della colletta alimentare: i volontari di Anteas saranno all’Eurospin di Grosseto

Grosseto: È fissata per sabato 18 novembre la Giornata nazionale della colletta alimentare, finalizzata a raccogliere generi alimentari e di prima necessità per redistribuirli a chi ha bisogno. E anche i volontari di Anteas Grosseto partecipano all’evento per raccogliere beni da consegnare al Banco alimentare.



I volontari di Anteas saranno presenti al supermercato Eurospin, in via via Aurelia Nord a Grosseto, dalle ore 8 alle 20 per raccogliere gli alimenti donati dai clienti del supermercato che vorranno dare il proprio contributo

“Ogni anno – dice Gianfranco Benigni, presidente di Anteas Grosseto – partecipiamo alla colletta promossa dal Banco alimentare che ci aiuta a portare avanti la nostra attività di volontariato. I beni raccolti saranno poi redistribuiti dal Banco alimentare alle varie strutture territoriali, in base alle necessità dei diversi territori. Chiunque deciderà di contribuire darà un aiuto importante per garantire una corretta e sana alimentazione anche a chi sta attraversando un periodo di difficoltà”.





Anteas Grosseto, infatti, porta avanti il progetto Siti Cibo, con il quale redistribuisce cibo fresco raccolto tramite donazioni di imprese e privati del territorio, inoltre, distribuisce pacchi alimentari a oltre 100 famiglie di Grosseto e provincia, con prodotti a lunga conservazione o alimenti particolari in base alle esigenze delle famiglie stesse, come la presenza di bambini o di persone con specifiche necessità alimentari.

La Giornata della colletta alimentare prevede la presenza di volontari nei punti vendita della grande distribuzione aderenti. Sono particolarmente richiesti prodotti a lunga conservazione e alimenti per l’infanzia.

Per informazioni sull’attività di Anteas o per dare il proprio contributo come volontari alla colletta alimentare è possibile scrivere chiamare il numero 339 652 5492 o scrivere a: antea.grosseto@virgilio.it