Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, Artemare espone la bandiera

Monte Argentario: Artemare Club partecipa al 4 novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e di commemorazione dei caduti di tutte le guerre con l’esposizione della bandiera nazionale navale e il manifesto nella propria sede in Porto Santo Stefano.



Artemare Club ricorda che onorare la festa del 4 novembre significa, innanzitutto, celebrare il coraggio e la dedizione del nostro Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, rendendo il doveroso tributo ai tanti che hanno pagato con la propria vita per costruire la democrazia e la libertà. Nel giorno del 4 Novembre non si intende esaltare l’Italia in guerra o l’idea stessa della guerra, e non potrà mai essere così perché la nostra Costituzione afferma che "l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e ci richiama ad impegnarci per "un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" e ci ricorda che "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino".

Il comandante Daniele Busetto, presidente di Artemare Club laureato in diritto internazionale, è particolarmente legato alle Forze Armate per aver passato buona parte della sua vita nella Marina Militare lungamente imbarcato su varie unità navali tra cui la nave scuola Amerigo Vespucci e la portaerei Giuseppe Garibaldi i e ha partecipato a missioni internazionali di pace ricevendo onorificenze e riconoscimenti.