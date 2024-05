Attualità Giornata del Ricordo in Duomo ad Orbetello 12 maggio 2024

Orbetello: Un forte senso di appartenenza e la rinnovata consapevolezza di esserci per tutti. Centinaia e Centinaia le Persone Intervenute a questa manifestazione della Croce Rossa Italiana Comitato Costa d'Argento. Premiati con pergamena 116 Familiari di altrettanti Volontari dei Comitati di Monte Argentario ed Orbetello venuti a mancare. Intervenute delegazioni di Cri Grossetana e Regionale, Carabinieri, Polizia, Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Associazioni d'Arma, Amministrazione Comunale di Orbetello, La Cri di Capalbio, Il Delegato Regionale della Protezione Civile in Toscana, Architetto Marchi. La Chiesa locale, Un Bersagliere per suonare a fine evento il " Silenzio " e tantissima gente. Una cerimonia che ha confermato la vicinanza delle autorità, delle amministrazioni comunali e della gente a CRI.

