Gioielleria, dal Piemonte alla Toscana: 50 aziende italiane alla più importante fiera degli Emirati Arabi

Al 56° Watch & Jewellery Middle East Show, dal 24 al 28 settembre, il Padiglione dell'Italia è organizzato da Artex

Firenze: 50 tra le migliori aziende di gioielleria da tutta Italia, 58 stand occupati per un’area complessiva di 696 metri quadri (più 60 di una lounge per l'accoglienza di clienti e visitatori): le eccellenze della gioielleria Made in Italy saranno rappresentate nel Padiglione Italiano che, dal 24 al 28 settembre alla 56esima edizione del Watch & Jewellery Middle East Show, nell'Emirato Arabo di Sharjah, la più importante fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria.

Da ormai oltre 40 edizioni, il padiglione è organizzato e coordinato da Artex. “Il Padiglione è diventato uno dei punti di maggiore interesse del Watch & Jewellery Middle East Show che negli ultimi anni è cresciuto fino a diventare il principale evento fieristico dedicato alla gioielleria degli Emirati Arabi” spiega Sara Biagiotti della direzione di Artex. “Anche la presenza italiana, frutto della collaborazione ventennale tra Artex, Expo Centre e Camera di Commercio di Sharjah, è cresciuta in termini di numero di aziende e di area espositiva”.

La fiera conta in totale 500 espositori provenienti da 21 Paesi ed è visitata da migliaia di persone: la scorsa edizione i visitatori furono 87.000 provenienti da 106 Paesi diversi, compresi 1400 operatori professionali, con focus su Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

Il Padiglione Italiano mostra il meglio della gioielleria Made in Italy in fatto di design, innovazione, ricerca, qualità, unicità artigianale. Sono 50 le aziende italiane presenti al 56esimo Watch & Jewellery Middle East Show: 19 provengono dal Piemonte, 11 dalla Campania, 7 dalla Toscana, 5 dalla Lombardia, 3 dal Lazio, 2 dalle Marche, 2 dal Veneto e 1 dalla Puglia.

“Nel 2024 il valore delle esportazioni italiane di preziosi negli Emirati Arabi è stato pari ad 1,3 miliardi di Euro con una crescita del 12% sull’anno precedente ed i dati del primo semestre 2025 confermano il buon andamento delle esportazioni con una crescita del 55% sul primo semestre 2024, nonostante il costo dell’oro sia ormai ai massimi storici” commenta Biagiotti. Watch & Jewellery Middle East Show è la conferma del successo del Made in Italy nel mercato emiratino e un'occasione di espansione per le aziende italiane del settore”.

