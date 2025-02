Giocodanza® diventa internazionale: riconoscimento europeo per la scuola

Grosseto: Giocodanza® punto di riferimento nazionale, Giocodanza® che ottiene riconoscimenti anche in Europa. La metodologia ideata da Marinella Santini e portata avanti attraverso la scuola di formazione professionale Gi.D.A.S. danza, fondata assieme a Jones Pizzetti, varca i confini nazionali.





La metodologia Giocodanza®, infatti, ha suscitato l’attenzione della Comunità Europea dopo che la sua diffusione si è estesa a tutta l’Italia. “La Commissione Europea ha riconosciuto il valore del vostro centro di formazione, per le iniziative formative svolte e l’impatto positivo sulla comunità Europea”, questa la motivazione del riconoscimento europeo che è stato conferito alla scuola, premiata per l’impegno che tutto il team di Marinella Santini ha portato avanti con dedizione e professionalità nel corso degli anni. Mattone dopo mattone, passo dopo passo, Giocodanza® è diventata una metodologia sempre più riconosciuta e condivisa nel campo della formazione.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento – spiega Marinella Santini – ma al tempo stesso siamo consapevoli che questo non è un traguardo, bensì un ulteriore stimolo a migliorare, consolidando la fiducia di chi ci segue e guadagnando quella di coloro che vorranno intraprendere con noi questo “magico” percorso».

Marinella Santini ha “portato” la danza a Grosseto, ottenendo riconoscimenti a livello nazionale, ha insegnato a centinaia di bambini e ragazzi per circa 48 anni e dal 2017 si dedica esclusivamente alla sua scuola di formazione, il cui fiore all’occhiello è il Giocodanza®. Un metodo da lei creato che permette di insegnare la propedeutica alla danza in modo diverso, divertente e soprattutto alla portata di bambino in quanto utilizza il gioco, parte integrante del suo mondo. In tutta Italia, ormai, sono un migliaio le insegnanti di danza che hanno ottenuto la certificazione Giocodanza®. Ulteriore testimonianza arriva anche dall’ultimo weekend, in cui si è tenuto, al teatro Moderno di Grosseto, il consueto aggiornamento. Centinaia di insegnanti provenienti da tutta Italia, isole comprese, hanno partecipato all’evento, generando anche un indotto economico per il nostro territorio.