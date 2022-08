Gioco di specchi tra Russia e Ucraina con “La Lettrice”

Sara Donzelli affronta lo stile fantascientifico-satirico di Bulgakov. Lunedì 1 agosto ore 21.30 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia.



Castiglione della Pescaia: Il giro del mondo sul tema del bene e del male proposto quest'anno dalla rassegna “La Lettrice” a Castiglione della Pescaia mostra al centro del suo programma un cuore dedicato a un gioco di specchi tra Russia e Ucraina, grandi culture del nostro patrimonio europeo. “La Lettrice”, in scena lunedì 1 agosto alle 21.30 sul sagrato della chiesa San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia, avrà come sempre per protagonista l'attrice Sara Donzelli che stavolta condurrà la platea nella trama del romanzo fantascientifico-satirico “Cuore di cane” di Bulgakov.

Nato a Kiev, Bulgakov è uno dei più grandi romanzieri del Novecento. “Cuore di cane” è un romanzo che per lo stile e il plot è stato spesso paragonato a “Frankenstein” di Mary Shelley. È la storia della trasformazione chirurgica del cane Pallino in un uomo, che fa poi il suo ingresso rumoroso e sconcertante nella nuova era del nuovo regime sovietico, che sperimentava il suo ardimentoso proposito di forgiare la società ex novo.

Gli incontri, con la cura scenica di Giorgio Zorcù, proseguiranno lunedì 8 agosto con i racconti di Gogol' e Cechov e il 29 agosto con una serata speciale per Carlo Fruttero, scrittore che tanto ha amato Roccamare e Castiglione della Pescaia, luoghi che sono stati per lui anche fonte d'ispirazione. Inizio alle 21.30. L'ingresso è gratuito e non serve la prenotazione. “La Lettrice” è organizzata dall'Accademia Mutamenti con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia.

Info 388 5850722 info@accademiamutamenti.it