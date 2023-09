Cronaca “Giochi in piazza” in piazzale De Amicis, con il progetto “Street’s education” 27 settembre 2023

27 settembre 2023 131

131 Stampa

Redazione

Grosseto: L’area di Barbanella riqualificata con i giochi proposti dagli alunni degli istituti comprensivi della città. Uno dei disegni è realizzato su un bozzetto di Emma Baldi, giovane grossetana prematuramente scomparsa, che ha fatto parte dello staff intergenerazionale del progetto. A lei è dedicato il progetto di riqualificazione

Recuperare luoghi della città per tornare a viverli insieme, promuovendo forme di socializzazione sana e adatte a tutte l’età. È con questo scopo che si è svolta questa mattina una nuova azione del progetto “Street’s education: creatività urbana tra rigenerazione e riqualificazione”, promosso dal Comune di Grosseto e realizzato dal Coeso Società della salute con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

In piazzale De Amicis, a Barbanella, infatti, gli alunni degli Istituti comprensivi della città di Grosseto hanno realizzato, con l’associazione “Start -Open your eyes” e il supporto degli studenti dell’istituto professionale servizi sanità e assistenza sociale del Leopoldo II di Lorena di Grosseto e dei componenti dello staff intergenerazionale del progetto “Street’s rooms”, giochi in piazza da loro ideati. E uno dei disegni che da oggi abbellisce il piazzale De Amicis è stato realizzato su un bozzetto di Emma Baldi, giovane grossetana, prematuramente scomparsa, che ha fatto parte dello staff intergenerazionale del progetto: a lei è dedicato il lavoro di riqualificazione della piazza. "Continua l'impegno del Comune per la riqualificazione urbana tramite Street’s education: il progetto che, oltre a stimolare l'immaginazione e la creatività, avvicina i nostri ragazzi al mondo del sociale - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi - La nostra Amministrazione si impegna quotidianamente nel promuovere iniziative di riqualificazione urbana, così che i luoghi pubblici diventino spazi per incontrarsi e vivere in maniera sana, a qualsiasi età." Dopo la riqualificazione dello skate park e la creazione del murales ispirato all’arte etrusca al Parco Ombrone, ecco un’altra azione del progetto che unisce la riqualificazione di aree cittadine a un progetto di tipo sociale, che si ispira alla metodologia della città educante. “Questo progetto – commenta Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio- assistenziali del Coeso SdS - mette al centro gli interessi e le proposte dei ragazzi, che diventano protagonisti nella riqualificazione della città: in questo modo si fortifica il senso di appartenenza, la riscoperta di luoghi comuni da vivere insieme nel rispetto e lo si fa anche in un’ottica di prevenzione dei comportamenti devianti”. Per maggiori informazioni è possibile contattare la responsabile pedagogica del progetto per il Coeso Francesca Pantalei scrivendo a francescapantalei@libero.it In una delle foto allegate il disegno di Emma Baldi; alcuni momenti di gioco, nell'altra, da sinistra Elisabetta Mori, il sindaco di Grosseto e l'assessore Minozzi -- Clelia Pettini - 347 8998414 Ufficio stampa per COeSO - SdS Grosseto Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto tel. 0564 439210 - fax 0564 439214 www.coesoareagr.it Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca “Giochi in piazza” in piazzale De Amicis, con il progetto “Street’s education” “Giochi in piazza” in piazzale De Amicis, con il progetto “Street’s education” 2023-09-27T19:00:00+02:00 554 it “Giochi in piazza” in piazzale De Amicis, con il progetto “Street’s education” PT3M /media/images/StreetsEducation-PiazzaleDeAmicisGiochi-1.jpg /media/images/StreetsEducation-PiazzaleDeAmicisGiochi-1.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 27 Sep 2023 19:00:00 GMT