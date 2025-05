Cultura Giochi d’acqua sensuali e potenti. A “Respiri di Bellezza” arriva la Compagnia belga IreneK 13 maggio 2025

13 maggio 2025 134

134 Stampa

Redazione

Prosegue con successo il secondo ciclo di “Respiri di Bellezza”, il progetto a cura di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva. Venerdì 16 maggio due performance da non perdere alla Chiesa dei Bigi di Grosseto. Grosseto: Un gioco d'acqua, potente e sensuale, pieno di magia e combattività tra due danzatori. È “Water, Power, Space”, la prima delle due performance che l’attesissima Compagnia belga IreneK offrirà al pubblico venerdì 16 maggio in occasione della rassegna “Respiri di Bellezza”, promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse con il patrocinio di Comune di Grosseto e Le Mura di Grosseto e con il sostegno di Fondazione CR Firenze. La grande danza internazionale arriva dunque al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto alle 17,00 con questa performance che nasce come un'interazione di due ballerini che incarnano l'acqua nella loro unità. Gli elementi si fondono o scorrono da soli, ognuno a modo suo, unico ed essenziale. Sulla sorgente, la sopravvivenza, l'esperienza. Alle 18,30 poi è prevista un’altra performance dal titolo: “Histoire des pommes” nella quale una mela diventa il simbolo di infiniti mondi possibili e fa succedere ogni sorta di cose. Sogni e realtà si fondono, si muovono separatamente o insieme. Entrambe le performance sono ideate dalla coreografa Irene Kalbusch ed interpretate dai danzatori Fabio Cavaleri ed Elisa Bertoli. La Compagnie Irene K. è stata fondata nel 1977 a Eupen (Belgio) dalla sua direttrice artistica Irene Kalbusch che si concentra su coreografie non puramente narrative. L'essere umano - i suoi desideri, le sue paure, le sue visioni - sta alla base dei lavori che presentano a Grosseto. La Compagnia ha adottato uno stile unico di danza contemporanea vicino al "Tanztheater". Più che spettacoli sul palco, offre performance in paesaggi urbani/alternativi e interessanti architetture. Ingresso spettacolo e visita al Museo: 3 euro.

3 euro. Info e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Giochi d’acqua sensuali e potenti. A “Respiri di Bellezza” arriva la Compagnia belga IreneK Giochi d’acqua sensuali e potenti. A “Respiri di Bellezza” arriva la Compagnia belga IreneK 2025-05-13T08:30:00+02:00 373 it Prosegue con successo il secondo ciclo di “Respiri di Bellezza”, il progetto a cura di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva. Venerdì 16 maggio due performance da non perdere alla Chiesa dei Bigi di Grosseto. PT2M /media/images/Irene-K-Martin-Thomas-xx2.jpg /media/images/thumbs/x600-Irene-K-Martin-Thomas-xx2.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 13 May 2025 08:30:00 GMT